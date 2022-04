Bitcoin vs Oro: ¿quién ganará?

El oro es un activo que ha actuado como refugio a lo largo de toda la historia. No por nada los Bancos Centrales lo acumulan. Además, tiene diversos usos en la economía real.

El oro no paga ningún interés, por lo que su valor siempre se compara con la alternativa de colocar el dinero a interés. Por eso, si las tasas de interés en el mundo son bajas, el oro se vuelve atractivo. Pero si las tasas suben, el oro se perjudica, ya que compite con el interés de un bono o una colocación a plazo.

Por su parte, bitcoin es la principal criptomoneda, pionera en la tecnología de bloques, conocida como blockchain. No es emitida por ningún banco central y permite realizar transacciones, sin necesidad de intermediarios. Tiene una cantidad de emisión determinada por su algoritmo, que está limitada a 21 millones.

El bitcoin, a diferencia del oro, permite generar un interés mediante un proceso denominado “staking” que, en pocas palabras, funciona como un plazo fijo en criptomonedas.

En los últimos años, su adopción creció y el precio se disparó, siendo el activo que más rindió en la historia.

Comencemos por las similitudes entre el bitcoin y el oro:

- No generan flujo de dinero: El bitcoin y el oro no generan ganancias y no tienen ingresos. Entonces, como inversor, no tendrás derecho a los dividendos o intereses, tal como sucede en acciones y bonos. El staking permite generar rendimientos en bitcoin pero no es un derecho que tienen todos los propietarios, por lo que es más complejo.

- Son líderes en su industria: El oro es el metal precioso más valioso y demandado. Bitcoin, por su parte, fue la primera criptomoneda y es la más utilizada.

- Tienen valuación incierta: Al no devengar flujos futuros, no tienen métricas de valuación simples y universales, tal como las acciones y bonos. Cabe aclarar que, a pesar de que ambos presentan dificultades para su valuación, la del bitcoin es aún más complicada, debido a que no tiene aplicaciones prácticas como el oro.

Pero, sin duda, las diferencias son mayores y más determinantes:

- Trayectoria: Mientras que el bitcoin tiene poca historia, el oro ha sobrevivido miles de años y miles de crisis.

- Riesgo y volatilidad: El bitcoin es sumamente volátil, por lo que no puede ser catalogado como un activo de refugio, tal como el oro. Además, la correlación del bitcoin con el S&P y el Nasdaq es mayor al 80%. Por lo tanto, bitcoin se comporta como un activo financiero de riesgo más.

- Capitalización de mercado: El bitcoin tiene un MarketCap de USD 750.000M y el oro tiene 12.000.000M, es decir 16 veces más.

- Diversidad de uso: El bitcoin se utiliza únicamente para realizar transacciones y mucha gente lo utiliza como ahorro. El oro, en cambio, además tiene aplicaciones en la industria de la joyería, la tecnológica y la médica.

- Competencia: El oro ha demostrado su liderazgo y condición de valor por miles de años. Bitcoin debe transitar muchos ciclos económicos para llegar a dicha condición. A pesar de que sea la primera criptomoneda y líder actual, no quiere decir que no pueda ser superada como resguardo por alguna otra, como por ejemplo Ether. Tengamos en cuenta que hay una inmensa cantidad de criptomonedas.

Para que tengan una referencia del nivel de competencia en el mundo cripto, miren la evolución “qué parte del total de la torta” está dominada por el bitcoin:

Boggiano1.png

Se puede ver que, al ser la primera, representaba prácticamente el 100% del mundo cripto. Luego, con el correr de los años y la aparición de nuevas criptomonedas (principalmente, Ether) fue perdiendo preponderancia.

Si se hace la comparación entre el rendimiento del oro y el bitcoin en los últimos años, la diferencia es abismal: el bitcoin ha multiplicado su valor por cientos de veces, mientras que el oro no. Obviamente, no son activos para todos los perfiles de riesgo. El oro es más conservador.

Veamos cómo les ha ido en el 2022, año difícil para todas las inversiones de riesgo:

Boggiano2.png

En lo que va del 2022, el oro acumula rendimientos positivos, a diferencia del bitcoin.

¿A cuál le irá mejor?

El mundo cripto es incipiente y por eso su futuro es muy incierto. Se han creado (y se siguen creando) miles de criptomonedas y hay una inmensa cantidad que ya ha desaparecido. Seguramente sobrevivan las principales, ya sea por su adopción o utilidad.

Las futuras subas de tasas de interés le darán un baño de realidad al bitcoin y al resto de las criptomonedas. Si la adopción continúa y se descorrelaciona frente al mercado, el bitcoin tendrá todos los argumentos para seguir rindiendo más que el oro.

De lo contrario, el bitcoin, seguirá siendo un activo financiero más, de mucho riesgo. Y no se podrá comparar con la condición de refugio y cobertura que cumple el oro, avalado por miles de años y crisis transcurridas.

