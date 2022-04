Cómo redistribuir la renta inesperada ante el dilema de la manta corta

Cruzando los datos de precios y cantidades, neto de la mayor contribución impositiva, los sectores exportadores primarios registran mejoras de ingresos que van del 4% al 25% solo como efecto de la guerra en Ucrania. Se trata de un margen amplio que responde al criterio de ‘renta inesperada’ o ‘renta extraordinaria’. Si se observa la recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior, se produjo un incremento significativo, a tono con el mejor contexto de precios. Este primer trimestre los derechos de importación y exportación se posicionan solo 14,5% por debajo del máximo de 2008.

Evaluando la incidencia teórica del nuevo bono que se va a otorgar en mayo y junio, se puede indagar en base a datos de distribución del ingreso per cápita por deciles una potencial mejora anual de entre el 23,3% (para el decil 1) y el 1,4% (para el decil 10). Claro que, dada la definición del grupo de beneficiarios, la transferencia no aplicaría para los deciles más altos. Este resultado también evidencia la ventaja de otorgar una suma fija, que tiene efecto progresivo al interior del conjunto elegible.

Para este 2022 se prevé una reducción del déficit fiscal de medio punto del PBI, en relación al año anterior. El cumplimiento dependerá de una multiplicidad de factores, muchos de los cuáles aún son imprevisibles, dependiendo de aspecto exógenos. En cualquier caso, la ampliación de las transferencias a los sectores vulnerables no pone en riesgo la consecución de la meta con el Fondo Monetario en el escenario base.

¿Con qué instrumento se podrían recolectar los recursos necesarios para la aplicación del nuevo bono?

El excedente de recaudación directo por impuestos vinculados al comercio exterior.

La implementación del nuevo impuesto a la renta inesperada.

El excedente de recaudación indirecto, dado el efecto multiplicador del gasto tras la transferencia del nuevo bono.

En cuanto al remanente sobre la recaudación extra por efecto precios, aún no se conoce el detalle, pero se podría incrementar al 50% la alícuota marginal del impuesto a las ganancias sobre los sectores favorecidos por suba de ingresos en el contexto de guerra. Con este conjunto de ítems se colectarían los recursos para financiar el nuevo bono destinado a alrededor de diez millones de beneficiarios.

Es claro que el Gobierno tiene una manta corta, donde una mayor compensación a los sectores vulnerables atenta contra el cumplimiento del programa comprometido con el FMI. La transferencia parcial de la carga al sector privado que se ha favorecido por la suba de precios internacionales parece ser la diagonal perfecta para salir del laberinto. Quedarse de brazos cruzados y no ampliar la cobertura sobre los sectores no elegibles por otros programas, parece ser la peor alternativa. No por conveniencia política, si no por una consideración ética en un momento tan crítico para las familias argentinas, por causas principalmente externas.

Director de Consultora Sarandí.