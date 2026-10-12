Brasil y Argentina, más allá de Bolsonaro

El fortalecimiento del real y una mayor demanda del principal socio industrial podrían favorecer las exportaciones locales. La estabilidad macroeconómica será clave para sostener ese impulso.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un destino clave para las exportaciones industriales, especialmente las del sector automotor.

El resultado electoral brasileño del domingo pasado reabrió un debate relevante para la economía argentina: ¿conviene que Flávio Bolsonaro llegue a la presidencia de Brasil ? Para algunos, un cambio de signo político permitiría fortalecer la relación bilateral y mejorar las perspectivas económicas de la región. Para otros, un mayor acercamiento entre Brasil y Estados Unidos podría reducir la posición privilegiada que la Argentina construyó ante Washington. Ambas dimensiones merecen consideración, pero nuestra lectura es que el resultado de la primera vuelta es favorable para la Argentina , principalmente por sus potenciales efectos comerciales, cambiarios y financieros.

La primera razón es económica y precede a cualquier consideración ideológica. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un mercado fundamental para su industria . Según datos del INDEC, entre enero y agosto de 2026 el intercambio bilateral alcanzó u$s19.208 millones, con exportaciones argentinas por u$s8.578 millones. Además, aproximadamente el 64% de las ventas argentinas a Brasil correspondió a manufacturas de origen industrial , con un peso significativo del sector automotor. No se trata, por lo tanto, de una relación comercial fácilmente sustituible, sino de un mercado determinante para la producción y el empleo industrial argentino.

En este contexto, una apreciación del real como consecuencia de un giro político hacia una economía más austera constituye uno de los principales canales potencialmente favorables. Una moneda brasileña más fuerte mejora, en términos relativos, la competitividad de los productos argentinos en ese mercado y encarece las importaciones para los compradores brasileños. Esto puede favorecer especialmente a las exportaciones industriales y, en particular, al sector automotor, donde las cadenas de producción de ambos países están estrechamente integradas.

La reacción inicial de los mercados después de la primera vuelta refuerza esta hipótesis. El lunes 5 de octubre el real llegó a apreciarse alrededor de 4,5% frente al dólar , mientras que el Bovespa registró subas cercanas al 8% . En la Argentina también mejoraron los precios de los activos financieros y el riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos base. Son movimientos montados en expectativas y no en resultados económicos consolidados, pero muestran que los inversores interpretaron favorablemente el nuevo escenario político.

La apreciación cambiaria, sin embargo, no alcanza por sí sola. El segundo factor relevante es el crecimiento brasileño . Una economía más dinámica eleva la demanda de bienes y servicios, amplía las oportunidades de inversión y genera condiciones más favorables para sus socios comerciales. Para la Argentina, esto podría traducirse en mayores ventas industriales, más actividad en las cadenas productivas regionales y un impulso adicional para los sectores que dependen de la demanda brasileña.

Esto no implica que una administración encabezada por Bolsonaro necesariamente garantice un crecimiento superior al que habría bajo un nuevo mandato de Lula. El desempeño de Brasil dependerá en definitiva de su política fiscal, las tasas de interés, la inversión y la evolución de la economía global. Tampoco una moneda más fuerte garantiza automáticamente un aumento de las exportaciones argentinas. Pero una combinación de mayor estabilidad macroeconómica, recuperación de la inversión y fortalecimiento del real configuraría un entorno externo claramente más favorable para nuestro país.

El segundo argumento del debate es geopolítico. Según esta visión, un eventual triunfo de Bolsonaro reforzaría el acercamiento entre Brasil y Estados Unidos y reduciría la excepcionalidad de la relación entre Washington y Buenos Aires. La Argentina podría perder parte de su valor estratégico como aliado regional de Donald Trump si Brasil también adoptara una política exterior más alineada con la Casa Blanca.

El argumento tiene lógica diplomática, pero su relevancia económica parece menor. La relación entre Estados Unidos y la Argentina no depende exclusivamente de la afinidad personal entre sus presidentes. También responde a intereses concretos en materia de inversiones, energía, minería, comercio, seguridad y competencia estratégica con China. Que Brasil mejore su relación con Washington no implica necesariamente que la Argentina pierda atractivo. Una región más integrada y con mejores perspectivas de crecimiento puede, incluso, ampliar las oportunidades para el capital estadounidense.

Además, el supuesto de una competencia entre ambos países por la atención de Washington resulta excesivamente simplificador. Brasil y la Argentina tienen estructuras productivas diferentes y pueden ofrecer oportunidades complementarias. La expansión de la producción energética argentina, su potencial minero y la integración industrial regional pueden sostener el interés de los inversores estadounidenses independientemente de quién gobierne en Brasil.

Por supuesto, existen riesgos. Una política económica brasileña que combine un ajuste fiscal excesivamente contractivo con tasas de interés elevadas podría debilitar la actividad y moderar la demanda de importaciones. Una mayor afinidad política entre ambos gobiernos no elimina esos desafíos ni sustituye la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad local.

Pero estos riesgos no alteran nuestra conclusión. Desde una perspectiva económica, el escenario más favorable para la Argentina es aquel en el que Brasil crece, atrae inversiones, mantiene la estabilidad macroeconómica y fortalece su moneda. Si un eventual gobierno de Bolsonaro contribuyera a generar esas condiciones, el efecto neto podría ser positivo para nuestro país, independientemente de las preferencias políticas de cada uno.

La Argentina no debería evaluar el resultado brasileño en función de quién ocupa el centro de la escena política regional ni de si conserva una supuesta exclusividad en su relación con Estados Unidos. Debería hacerlo en función de las oportunidades concretas que se abren para su economía. Un Brasil más próspero y estable representa un mercado más grande, mejores condiciones para nuestras exportaciones y un entorno regional potencialmente más atractivo para la inversión.