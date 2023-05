Bullish o Bearish: ¿qué pasa en el mercado y cuál es la mejor manera de posicionarse?

Respecto a lo que viene, en Matba Rofex, las tasas implícitas muestran un aumento el ritmo de devaluación, con un salto en el mes de agosto, mes de las elecciones.

image.png

Por otro lado, el dólar MEP estuvo por algun tiempo controlado en zona de $445, por intervención del gobierno en Bonares y Globales 2030, lo que generó disparidades entre cotizaciones. Sabemos que hay tantos dólares MEP como activos que coticen en pesos y en dólares, ya que el dólar bolsa no es más que el cociente entre el precio en pesos de un activo y su precio en dólares.

Entonces, mientras el dólar MEP con bonos AL30 y GD30 cotizaba en torno a $ 447, el MEP resultante de una Ledes rozaba los 459, o el MEP con el Cedear Cocacola que cotiza en $ 463. Pero ayer jueves, el gobierno liberó el mercado haciendo que el MEP, no importa con qué activo se opere, converja a un mismo valor, aproximado en $480.

El gobernó liberó el mercaod para que se terminen las operaciones del rulo entre activos, es decir, para que se deje de comprar barato con AL30 y vender caro con otros activos. En un día el MEP saltó de $ 445 a $ 480.

¿Qué pasar con las Tasas?

El gobierno estuvo reunido el fin de semana pasado para evaluar un paquete de medidas para calmar la escalada inflacionaria. Lamentablemente, resultaron poco convincentes:

El BCRA anunció una nueva suba de tasas de 91 al 97%, la decimotercera vez desde 2022, con lo que la tasa (TEM) queda en 7.8%, aún por debajo de la inflación. En otras palabras, sigue negativa en términos reales.

image.png

Pero al mismo tiempo, bajan la tasa para el consumo (al bajar la tasa del plan ahora 12), para no frenar el consumo y evitar caída de la actividad.

También anunciaron mayores controles de precios: precios cuidados y se buscará congelar el precio de los combustibles, por lo que se estima que pronto Massa se reuniría con petroleras.

Buscarán adelantos de fondos desde el FMI.

Einstein decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. El gobierno continúa convencido que la inflación no es un fenómeno monetario (que sería imaginaria, o una sensación de la gente, o incluso culpa del empresariado argentino) por lo que no está en los planes ajustar el déficit fiscal, ni reducir la emisión monetaria.

Sabemos que el gobierno por un lado emite billetes, pero por el otro, puede absorberlos mediante la colocación de títulos públicos. Pero esto no es gratis ya que el mercado privado ya no demanda activos a tasa fija (lógico con el riesgo de devaluación por delante e inflación galopante), si no que busca activos que ofrezcan cobertura. Es por eso que el gobierno se ve obligado a licitar activos CER o duales. Para el gobierno, una deuda que no podrá ser licuada con una devaluación. Hay que estar atentos a cada licitación del tesoro para ver qué títulos se demandan y qué tasas se pagan.

¿Cómo posicionarse en este contexto?

Las altas tasas en pesos son tentadoras para hacer carry trade. Pero, sabemos que es una estrategia sumamente riesgosa, que hay que seguirla a diario, ideal para inversores arriesgados. La ganancia de esta estrategia termina dependiendo de la variabilidad del dólar. En otras palabras, una inversión en pesos, por ejemplo, un plazo fijo paga al mes 8.1%, es lo que puede subir el dólar en un par de días (de hecho, ayer jueves subió 7%).

Preferimos ser cautos y posicionarnos en dólares. En este sentido podemos comprar dólares billetes o invertir en algún bono corporativo en dólares que pague cupones entre 7 y 10%, de empresas petroleras, energía, agro, sector inmobiliario.