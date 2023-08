Calentá que entrás, Melco: pacto secreto, dolarización, Ocampo y los dardos de Artana-Tetaz-Mondino

El Quijote. En el capítulo ocho de la Primera Parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes coloca al caballero en varias localidades manchegas. La pelea es con antiguos molinos de viento, a los que, por supuesto, no logra vencer por varias razones reales, pero también imaginarias. Sobre todo, porque los molinos están ahí, en su mente. ¿Será la suerte de Javier Milei y su troupe? Por un lado, todos hablan de él, hasta los diarios más prestigiosos del mundo. Por otro, los economistas de Juntos por el Cambio lo atacan, aunque no logran doblegarlo en sus argumentos. En cambio, Milei ha decidido tender puentes, parece, con los cambiemitas. Por lo menos eso está haciendo su equipo económico por lo bajo, mientras el jefe va a todos los medios a decir que no piensa arreglar con la “casta”.