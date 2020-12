El surgimiento de la Eco-religión: "No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas"

Asimilar que trotskistas y neoliberales votaron juntos, desorienta a cualquiera. Se trata de ideologías irreconciliables, en estas instancias funcionales. Peronistas, UCR y PRO en cambio, hacen política. La política es pura negociación y especulación. Macri instaló el debate y Fernández mandó la Ley al Congreso. Asimismo, ver militar la misma causa al catolicismo romano -con su actual cabeza visible anti capitalista-, de la mano de seguidores religiosos pro estadounidense, es toda una confusión. ¡Trotskistas y neoliberales, anti capitalistas y capitalistas, uníos!

Católicos romanos y protestantes

El catecismo de Ripalda planteaba la pregunta: -¿Qué niega el protestantismo?-. Niega la autoridad e infalibilidad de la Iglesia y admite solo la Escritura, interpretada a su capricho. -¿Y, quién fue el fundador de esta herejía?- Un fraile apóstata, soberbio y corrompido, Martin Lutero. Hace poco aceptaron que era un sacerdote franco y sincero quien no solamente cuestionó a la Iglesia, sino que polemizó con los humanistas y con Erasmo de Rotterdam.

Del lado de las derivaciones protestantes, era difícil hasta hace unos años unirse en yugo desiguales con un romanismo que le asignaba al Papa la representación de Cristo en la tierra, utilizaba estatuas y estampitas de “santos” para que intercedan ante Dios, rezaban oraciones a la Virgen María que murió sin resucitar. La oración a los muertos es considerada espiritismo.

Bajada de línea

En el norte de Europa y América, las élites son blancas, clase alta, con educación universitaria, profesionales competentes, de origen religioso protestante. Esa biósfera no concuerda con sus equivalentes Latinoamericanos no asumidos con o sin “tarjeta verde”. Residentes en alguna metrópoli soñada donde viven como si fueran iguales, aunque no lo son. Las realidades al sur del Rio Bravo son distintas, pero la influencia del pensamiento norteño es muy fuerte. Estas características determinan ciertas preferencias políticas y en muchos aspectos dan forma al sur, embutiéndole su propia visión del mundo.

La religión reincide en la búsqueda, intenta habitar el centro del poder. Ahora no son los romanistas, sino las derivaciones protestantes. Las raíces del poder político y económico estuvieron antes de ahora en la religión.

Árbol de Navidad Vaticano.jpg Radio Vaticana Italia

La pandemia ha hecho que los problemas económicos sean extraordinariamente relevantes, justo en el momento que muchas personas religiosas, animadas por su liderazgo han abrazado la política, postergando su auténtica misión. A su vez y desde el COVID-19, los ecolobistas se han entrometido en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ahora analizan e interpretan la pandemia, brindan estadísticas acomodaticias y, junto a los religiosos protestan en contra del Gobierno que limito reuniones generales y ciertas actividades comerciales.

Mientras la economía y la ciudadanía padecen cruelmente desde 2018, los temperamentos más iletrados, rencorosos y petulantes, nutrieron y prolongaron las causas que enfrentaban a los grupos, dominaron sus pasiones, su religiosidad y su ateísmo, operando sobre la envidia, el odio y la escasez de conocimientos. También la política manipula. Ha tentado con el acceso inmediato a quienes anhelaban las primeras filas y otros beneficios profesionales sin otro requisito que la utilización de su influencia con su gente. En forma inversa a como el enfoque económico neoliberal fracasa en Latinoamérica, las bajadas de línea religioso-políticas prosperan. Miremos las elecciones de Brasil y el golpe de Estado en Bolivia. Aunque ya había antecedentes más severos en Guatemala.

Beligerancia entre las nuevas tribus urbanas

Las tensiones son ásperas pero tienen que ver con la vida en sociedad y, pueden ser estimulantes cuando responden a las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, se vuelven funestas cuando degeneran en provocaciones. La tensión de un debate y lo que realmente importa no siempre coinciden. Las causas estándares de tirantez pertenecen a ideologías y convicciones religiosas. En cambio lo importante tiene que ver con una enorme desigualdad, derechos escasos, fenómenos de pobreza, indigencia, desempleo y exclusión social.

La historia demuestra que el mundo se ha sometido a enfrentamientos de toda clase y en todas las épocas. Siempre hubo líderes generando competencias tribales, guerras civiles y revoluciones que han aniquilado urbes enteras. Las ambiciones políticas, los conflictos de intereses, la envidia y, el espíritu de dominación, empobrecen todo.

La democracia soporta cuestionamientos y los políticos los sobrellevan. No obstante hay ciudadanos que se someten y otros que piensan. Kant decía: “El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir”. Las manifestaciones pacificas e inteligentes alternan con actos de violencia activa y pasiva. La religión es un sistema opresor que no tiene nada que ver con Dios, al igual que las doctrinas económicas antiguas en la que los medios de producción y el trabajador pertenecían al mismo amo -un semi dios- que conjuntamente dirigía el Estado.

Antecedentes históricos

En la antigüedad el Imperio faraónico de Egipto tenía una estructura centralizada y despótica, con una organización social inmutable. Estado y templo eran los dos pilares de la vida y el pensamiento económico. La liberación de Egipto por parte del pueblo elegido, estableció el suceso inaugural, el éxodo hacia un camino del bienestar fuertemente asociado a la cooperación que marcó el fin de un sistema y estableció un nuevo orden económico-social de administración de recursos, con conceptos de hermandad y solidaridad.

Han sido las conflagraciones tribales las que prepararon la colonización de África y la trata de negros. Los países y las personas libres reprueban esas peleas arcaicas, inservibles, con episodios salvajes como los que hemos visto entre quienes pujan por una Ley. Escraches, golpes, amenazas, agresiones genitales, exhibiciones corporales torpes e innecesarias.

De protestantes se habla mucho y se sabe poco

El protestantismo es una referencia histórica vinculada a las iglesias evangélicas. Estas no tienen una instancia centralizada, existen asociaciones que cumplen una función de representación muy limitada. La mayor parte de las iglesias y sus miembros desarrollan actividades por fuera de esas asociaciones, y los que pertenecen a una congregación están lejos de depositar su voz en ellas. De hecho las movilizaciones son acordadas entre personas que casi ningún congregante a visto jamás. Ser evangélico no es ser de una religión. El protestantismo tuvo y tiene ensambladuras culturales, fuerte compromiso social, y apoyo a la defensa de los derechos humanos. El líder evangélico más prominente es el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel.

Luego están las tendencias constituidas en EEUU, que tiempo atrás vinieron a Latinoamérica con sentido misionero. Eran conservadoras, no muy amigas de la ciencia ni del pluralismo religioso, inclusive entre sus mismas denominaciones.

En primer lugar la Reforma Protestante nace desafiando el verticalismo. Desde sus comienzos no tuvo nada que ver con la acumulación de capital ni con el gasto superfluo financiado a crédito. Si Lutero o Calvino resucitaran y vieran algunos colegas de denominaciones derivadas y el modo de vida de sus fieles en ciertos países, se volverían al cielo ofuscados. Nada que ver con placeres y formas de vida que financia el dinero. Max Weber llega a la conclusión de que la ideología protestante fue funcional a la construcción del capitalismo y es indiscutible. Pero claro, el primer capitalismo no es el actual, y el liberalismo o marxismo aun no habían nacido. En el año 1.517 Lutero era disruptivo, progresista y alborotador.

Dos caminos.jpg Appvisor

La Reforma Protestante ha provisto a la humanidad de respeto por el ser humano y la libertad de conciencia, es considerado uno de los sucesos más significativos de la historia de la humanidad, sellando una identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política en Alemania y Europa. Los protestantes no han sido zonzos utilizados, sino gente que buscaba a Dios a principios del siglo XVI. En cambio, como el subtitulo de Weber reza, es “el espíritu capitalismo” quien se aprovechó del protestantismo mas dos siglos después. Los reformistas protestantes nunca dejaron de resaltar la austeridad en el modo de vida. Weber en La Ética Protestante cita a John Wesley (predicador) preocupado porque se podía generar en los creyentes “la tentación del dinero”, dada la creación de excedentes. El hecho de trabajar duro, permitía ahorrar, luego de haber financiado la predicación y la ayuda social del Evangelio. En tiempos de Wesley, el Reino Unido hospedaba extremos sociales, abusos, enfermedades y pestilencias. La pobreza aniquilaba la población, niños huérfanos vivían en las calles en medio de la indigencia. Un grupo de personas sensibles vislumbró la necesidad de sacar a la calle la Iglesia, atendiendo a las personas y ocupándose de ellas.

Weber constata las diferencias enormes entre cristianos. La mala imagen de una Iglesia Católica Romana rica, prepotente, lujosa y ostentosa que contrastaba con el enfoque sobrio de los protestantes. Se ignora tanto de la complicación y las trabas socio-históricas, como las envolturas en las cuales vienen ahora a venderse ciertas interpretaciones transigentes.

La reforma protestante nació “popular y progre"

El protestantismo ha sido popular en Alemania y, hasta se ha involucrado con las revoluciones que sacudieron Europa. Su aporte más importante fue la desacralización del orden y la jerarquía, contraria a cierta sub cultura que hoy regenta ciertas organizaciones. La Reforma condujo a la noción democrática contraria al verticalismo, dio lugar a libertades e impulsó un nuevo contrato social que descentralizó el poder feudal. No se puede ignorar el aspecto transformador de la Reforma y su oposición, tanto a la autoridad constituida como a los compromisos económicos de sometimiento religioso. Sus líderes eran estigmatizados como “rebeldes”.

En conclusión

Decía Karl Polany que la sociedad moderna está dominada por el vínculo económico-mercantil que absorbe y subordina los vínculos políticos y ha creado una “eco-religión” de donde deriva el sistema de valores. Dios no se limita a establecer “valores”, no es moralina hueca. No tiene que ver con el objetivo de impulsar una mayor productividad, ni establecer criterios de inversión o eficiencia marginal del capital.

El dinero no es una especie de dios, es otro dios, por muchos exaltado. La financiarización alejó al capitalismo de la economía real, así como el “espíritu del capitalismo” desvío progresivamente al hombre de Dios. Las finanzas y la religión se han separado tanto de la sociedad, como de la voluntad de Dios.

El marxismo-leninismo impugnó la religión y promovió una comprensión materialista de la naturaleza. A esta postura (ateísmo soviético), el marxismo “no soviético” de la “teología de liberación” en Latinoamérica lo rechazó en su totalidad. En cambio el capitalismo ha creado un aparato ideológico-dogmático persuasivo anti Dios, descubierto en las escrituras: “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas” (San Mateo 6:24-34) Nueva Versión Internacional de La Biblia.

(*) Profesor de Posgrado UBA. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani