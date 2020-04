Los hermanos sean unidos

Ningún país puede enfrentar solo esta calamidad, por lo que la comunidad internacional debe crear un sistema de cooperación basado en la confianza y la ayuda mutuas. Sin embargo, algunos políticos de unos pocos países siguen provocando temor, rencor y xenofobia vinculando el nombre del virus con China, a pesar de que el rastreo del origen del virus no tiene todavía una conclusión firme. Del mismo modo, China es acusada sin fundamentos por supuestamente ocultar o subestimar cifras de contagios y de víctimas, hablando incluso de la ¨indemnización de pérdidas¨ por parte de China. Lejos de esas actitudes, China ha brindado ayuda a más 80 países entregando grandes cantidades de insumos antiepidemia por medio de donaciones o adquisiciones gubernamentales, pese a sus propias dificultades. No obstante, algunos medios no sólo hacen la vista gorda, sino que también infunden dudas sobre la calidad de los insumos chinos sin ninguna investigación seria, omitiendo que los países concernientes han reconocido el uso incorrecto de estos insumos.