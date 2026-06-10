Revelan una foto inédita del Indio Solari tomada en las horas previas a su muerte + Agregar ámbito en









La fotografía, que fue tomada el jueves 4 de junio por Gastón Daus, muestra al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el jardín de su casa de Parque Leloir.

El Indio Solari falleció el 5 de junio a sus 77 años.

En las últimas horas se conoció una imagen del Indio Solari que emocionó a todos, la misma fue tomada un día antes de su muerte. La fotografía, que fue tomada el jueves 4 de junio por Gastón Daus, muestra al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el jardín de su casa de Parque Leloir.

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En la postal, que comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente se volvió viral, se puede ver al músico luciendo lentes oscuros y apoyándose en un bastón. Se una imagen íntima que conmovió a miles de admiradores.

La última foto del Indio Solari "Hoy escuché: “¡Gavilán!” Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo", escribió Daus, amigo y allegado al indio durante las últimas décadas.

"PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo. Foto: 4/6/26", sumó al final del texto que acompañó la imagen.

Indio-Solari-última-foto La última foto del Indio Solari. La despedida final del Indio Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, los restos del Indio fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

Según trascendió, su mujer Virginia Mones Ruiz, su hijo Bruno, familiares y allegados participaron de una ceremonia privada e íntima que se llevó a cabo este martes a las 16.30 en el cementerio del municipio bonaerense. El encuentro se realizó antes de la cremación y contó únicamente con la presencia del círculo más cercano del músico.