Cobranzas, un área con nueva luz

Mientras tanto, Cobranzas caminaba en la oscuridad, alumbrada sólo por la pobre luz de la vela que le había tocado en el reparto. Se limitaba a escuchar y usar estrategias genéricas, basadas en el canal de llegada al cliente (por ejemplo, un llamado telefónico o un WhatsApp), el tipo de acción (por caso, “éste es el último aviso”) o la intensidad de contactos (i.e: una llamada a las 10 PM y otra a las 7 AM). Para Cobranzas, esa mirada en la semioscuridad le hacía creer que todos los gatos eran pardos. Y no podía distinguir o saber la causa del retraso al momento de sentarse a negociar una forma de pago. Que es, dicho sea de paso, un dato crucial para el aprendizaje. Porque esas causas ignoradas para cobrar, también eran ignoradas como la mejor materia prima de alertas para que, antes de otorgar un crédito, pudieran anticipar la realidad del que había fallado.

Con ustedes, la Nueva Cobranza

“Me interesa mucho el futuro, porque allí pasaré el resto de mi vida”, decía Woody Allen. Y el futuro llegó, y todas esas herramientas ajenas y lejanas, exclusivas de Marketing, hoy deben ser aplicadas a fondo por la Nueva Cobranza. Explorar y explotar datos propios y ajenos para distinguir de inmediato signos de atraso o incumplimiento en tiempos de pandemia, son elementos clave para anticiparse a lo que vendrá luego.

El tema es que, si de datos propios se trata, la pregunta es obvia: ¿y por casa cómo andamos? Es difícil hacer una torta si no hay polvo de hornear. De igual modo, no puedo hacer Analytics si carezco de las variables básicas relevantes que separan los unos de los otros para buscarlas, agruparlas y correlacionarlas.

Y para hacerlo debo definir y obtener los datos relevantes, de modo de saber si una papelera vende papel higiénico o bolsas de papel para el pochoclo del cine, porque con sólo saber que se trata de una papelera ya no es suficiente. Por eso es necesario bucear en los datos propios y de terceros, si los que tengo no alcanzan, de modo de ayudar a completarlos y muchas veces a verificarlos, pues además de escasos, muchas veces los datos que poseo están desactualizados.

Datos, luego acciones

El orden altera el producto. Y si bien antes las acciones generaban los datos que agrupados de cierta forma nos daban información para decidir, ahora las acciones son rehenes de los datos. Y esas acciones, que se extrapolaban de la conducta pasada de los deudores, ya no tienen igual comportamiento. Hoy no todas las papeleras son iguales. La pandemia carece de historia, es 100% nueva. Hoy estamos construyendo la historia del futuro porque la del pasado no sirve. Y eso se hace igual que con las vacunas: “probando”. Para ello es necesario tener información actualizada al instante, de modo de poder corregir los fracasos, para que no progresen, o poder profundizar los éxitos.

Nuevas necesidades desafían a la Nueva Cobranza en tiempo de la pandemia, y en el que le siga también. Pero hay dos condiciones que la acorralan: 1) las capacidades necesarias para el uso de las nuevas herramientas, y 2) la urgencia con que se debe actuar. En las primeras se necesita tiempo para aprenderlas, en la segunda nos falta tiempo para implementarlas. Para usar un atajo, tal vez la solución sea comprar. ¿Qué cosas? Tanto sistemas como habilidades, para lograr acortar la brecha. Y esas soluciones deberán aprovecharse de lo que hoy la tecnología nos ofrece: la velocidad de obtener capacidad de almacenamiento y de procesamiento que hoy nos da la nube. La posibilidad de tener sistemas que permitan dar la respuesta correcta e inmediata ante cada evento de negocio que se presente. No limitarse a guardar en línea un registro de lo que se actúa, sino que además responda al evento de negocio que se le presenta. En las nuevas herramientas de búsqueda y análisis, que permiten localizar datos, voces o imágenes, para deconstruirlos e ir a las causas, formando así los nuevos patrones de acción ante cada evento. En el uso modelos de datos relevantes y flexibles que operen como una extensión o complemento de la antigua arquitectura de datos propia, correcta pero inflexible a los cambios urgentes que se requieren.

La vida ya no es tan simple como antes. Los de Marketing ya no serán los únicos con herramientas de avanzada ni con el privilegio de las inversiones.

Para la Nueva Cobranza, se hizo la luz.