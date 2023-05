Colecta de Santiago Maratea: 5 aspectos pendientes del "Fideicomiso Independiente"

Si bien no están regulados los honorarios fiduciarios por ninguna disposición, en nuestra experiencia como principal Fiduciario a nivel nacional y habiendo administrado Fideicomisos similares como “Tierra de Campeones”, utilizado para financiar la construcción del estadio de Estudiantes de la Plata, los honorarios fiduciarios estipulados rondan entre 0,5% y el 1% del activo administrado. En este caso, el Fiduciario estaría cobrando entre 5 y 10 veces más, traducido en pesos, diríamos que al momento de escribir la nota alrededor de $25 millones de que podrían destinarse a pagar deudas del club y no a engrosar el patrimonio de Maratea.

El Fiduciario es responsable solidario con su patrimonio ante un mal desempeño. En este caso, al administrar un volumen patrimonial tan elevado, es recomendable que su Fiduciario cuente un consecuente respaldo patrimonial. No estaríamos conociendo si ese respaldo existe.

pesos-argentinosjpg.jpg

Experiencia del Fiduciario

El Fideicomiso es un instrumento complejo y su administración requiere del manejo de diversas normas legales y tributarias particulares. Considerando el volumen administrado, lo recomendable es contar con un fiduciario con experiencia en la materia a fin de dar cumplimiento a la totalidad de la normativa legal, tributaria y de prevención de lavado de activos.

Cabe destacar, solo a los efectos de comprender qué significa hablar desde la experiencia, que Bice Fideicomisos administra 80 Fideicomisos en la actualidad con una calificación AA+ de Fitch Ratings, con mas de 20 años del mercado. Tampoco conocemos la calificación de Maratea.

empresarios-que-trabajan-finanzas-contabilidad-analizan-financi.jpg

Lavado de Dinero

La normativa obliga al conocimiento de los aportantes debiendo por aquellos aportes superiores a $280.000 recabar, en el caso de personas humanas que efectúen operaciones, ya sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí, su nombre y apellido; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original.

También se requerirán los números de CUIL, CUIT o CDI; domicilio real; número de teléfono y dirección de correo electrónico; y profesión, oficio, industria, comercio que constituya su actividad principal, indicando expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente. Cuando las transacciones superen los $2,4 millones (antes era $1,12 millones) se requerirá declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos o bienes involucrados en la operación.

lavado de dinero.jpg Pixabay

No sabemos si toda esa documentación está registrada, se desconoce totalmente la información. En síntesis, todos estos aspectos hacen a la transparencia; la figura de un particular, mas allá de su vida pública, no es condición suficiente para respetar y hacer cumplir las normas sobre las cuales se administran Fideicomisos. Por el bien de todas las personas que depositaron recursos y confianza, es hora de empezar a cumplir con las normas y preservar al Club Atlético Independiente.