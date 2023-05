¿Por qué la millonaria colecta de Maratea para Independiente no genera intereses?

Sin embargo, el problema para la colecta de Independiente radica en lo siguiente: la cuenta en la que se están recibiendo los fondos no es de Santiago Maratea sino que es de un fideicomiso . Y el mismo no está regido por las mismas reglas que las personas físicas.

El propio Maratea se encargó de explicar la situación a sus seguidores en Instagram tras la ola de comentarios que recibió por tener el dinero estacionado en la cuenta sin generar ningún tipo de interés.

"No podemos hacer rendir la plata de Mercado Pago. No puedo hacer rendir el dinero porque es un fideicomiso, no es mi cuenta personal. Se necesitan autorizaciones. Tenemos reuniones con bancos nacionales e internacionales para ver cómo hacer rendir la plata y ver quién nos autoriza", comentó Maratea en una historia de Instagram.

image.png

Al ser un caso "especial y único", el dinero depositado en la fintech no puede invertirse de igual forma que si la cuenta estuviera a título personal de Maratea.