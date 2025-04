Como venimos entre lo nuestro y lo de Trump

Las alternativas a un no préstamo son catastróficas como:

Ante estas alternativas y posibilidad se expresa cada vez más fuerte que no le entreguen un crédito, ya que el representante del presidente Trump para Latinoamérica, Maurice Claver Carone, dijo: "EEUU no va a interferir en la decisión de Argentina en búsqueda de consensos en el Board, pero tampoco va a apoyar si Argentina no corta la línea de financiamiento que posee con China”.

Eso significa que Argentina debe cerrar el swap de monedas con China, para lo que el Presidente debe ir a Beijing próximamente en los venideros 45 o 60 días. Ese swap es del equivalente a u$s18.000 millones dentro de las u$s25.000 millones de reservas brutas actuales. Por lo cual, quedarías en el orden de u$s 5 o u$s 7 miles de millones de reservas quedando plenamente expuestos a una corrida cambiaria que haga llevar a nuestro país a la indigencia.

Los problemas de nuestro país son ideológicos en estos momentos puesto que nos sacaron del BRICS cuando poseía una nueva ventanilla de comercio exterior para generar nuevas reservas y nuevas exportaciones. Resultado de la situación de EEUU: su Presidente estableció un adicional de derecho de importación colocándonos en el mismo nivel que el resto de Sudamérica –a excepción de Venezuela- con el 10%.

Ante esta situación China, Japón y Corea del Sur constituyeron un nuevo eje en Asia con mucho más PBI sumados y mayor nivel en la revolución tecnológica en la cual nos encontramos inmersos en estos momentos; o sino vemos que a Rusia no le colocaron este nuevo derecho de importación.

A nosotros esto nos afecta de la siguiente manera: el nivel de los u$s 6.500 millones de exportaciones argentinas en 2024 con muchos menos artículos exportados que en 2023 consecuencia de la inflación en dólares, que despertaron en el plano local por la incidencia de la economía bimonetaria implantada horriblemente en las leyes de la década del '90 genera que el nivel de exportaciones caiga, con un sobrealmacenamiento (sobrestockeo) de productos con posterior suspensión de personal y llegando finalmente al incremento de la desocupación y menores niveles de consumo interno y de reservas internacionales.