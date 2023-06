Conversaciones en la City: "Ya tenemos la estrategia para 2024"

-Que los precios de la luz, gas y el transporte tendrían que pagarse a precio de mercado, esto generaría un ajuste de precios que traería como correlato una suba de precios generalizados en la economía, pero sería sano no tener más subsidios que pagan todos los argentinos y no lo usan todos en igual proporción.

P.: ¿Los asalariados estarían en el horno?

-Deberíamos pasar a un nuevo punto de equilibrio y probablemente todos sufriríamos de corto plazo, pero no podemos seguir viviendo esta mentira. Los subsidios se financian con emisión monetaria, y esto genera una inflación que es una máquina de generar pobres.

P.: ¿Por qué la emisión genera inflación, y por ende pobreza?

-El gobierno está llevando adelante un esquema de financiamiento nocivo para el mercado. La brecha entre ingresos y egresos la financia con emisión de moneda, como la cantidad de dinero que llega al mercado es muy abundante, el Banco Central retira dicha cantidad vía letras y pases, por los que paga tasas estrafalarias del 97% anual, como nunca paga intereses esta tasa se transforma en una tasa efectiva del 154,2% anual.

P.: ¿Me lo explicas mejor?

-Vamos a dividirlo en partes:

El Banco Central todos los meses emite pesos para financiar el déficit de la tesorería. Este dinero que llega al mercado genera distorsiones de precios, hay mayor cantidad de billetes que chocan contra la misma cantidad de bienes, esto produce aumento de precios. El Banco Central preocupado por la cantidad de dinero que hay en el mercado, los retira colocando letras y pases, pagando una tasa efectiva del 154,2% anual. Como no puede pagar los intereses, el pasivo aumenta todos los meses, lo que sería equivalente a una emisión endógena ya que la deuda se multiplica a pasos agigantados. La suma de la emisión y el aumento de pasivos del Banco Central le dejan al próximo gobierno una herencia difícil de sobrellevar, sin que tengamos un ajuste doloroso de la economía.

P.: ¿Me pones en números lo que decís?

-Como no, mirá:

Déficit fiscal primario de la Tesorería $2,5 Billones

Intereses $2,3 Billones

Total, del déficit $4,8 billones

Intereses de la deuda del BCRA $6,4 Billones

Déficit tesorería más BCRA $11,2 Billones

P.: Si este es el déficit a mayo, ¿si lo ponemos en dólares a cuánto ascendería?

-Esto implicaría un déficit en dólares de u$s46.805 millones.

P.: ¿Cuánto suma la deuda de la tesorería más la deuda del Banco Central?

-Suma u$s455.492 millones o $109,0 billones al 31 de mayo del año 2023.

P.: ¿Cuánto suman las reservas?

-Al día viernes sumaban u$s31.274 millones, mucho menos que el déficit fiscal de un año.

P.: ¿Cómo viene la balanza comercial?

-Las exportaciones de los últimos 12 meses suman u$s80.500 millones, y las importaciones suman u$s79.476 millones, esto te da momentáneamente un superávit de u$s1.024 millones. Por ahora y solo por ahora.

P.: Nos faltan dólares por todos lados.

-Correcto, eso le quita respaldo al peso.

P.: Los pesos sobran por todos lados

-Correcto, porque hay que emitir para financiar al presupuesto, ya que no tenemos superávit fiscal, no contamos con crédito y el mercado no nos cree.

P.: ¿Proyecciones de inflación?

-Más altas que las que proyecta el Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central, que es su última versión estaba en 185% para los próximos 12 meses, creo que esa marca la pasamos de parado.

P.: ¿Pero hoy suben acciones y bonos?

-Esto muestra que el mercado intuye que el oficialismo puede perder. Escoba nueva barre mejor. Cuanto peor este la coyuntura, mejor estarán los mercados. Los precios de nuestros activos financieros son ridículos, hay un posicionamiento ante un cambio de gobierno. Pasamos de un escenario de tercios, a un escenario binario, solo dos competirán por el poder, los dos tradicionales, las versiones liberales se desdibujan.

Conclusiones: