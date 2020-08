Créditos Procrear: constructores ya mostraron interés en una línea de financiamiento

Desde nuestras experiencias previas con los créditos Procrear puedo decir que han sido todas muy satisfactorias y que efectivamente han servido para impulsar la industria. En nuestro caso particular nos ha permitido llegar y posicionarnos en zonas donde no llegábamos anteriormente. En este contexto de pandemia con restricciones lógicas, si bien hay zonas donde está más limitada la actividad, en general creo que no se verá afectada significativamente.