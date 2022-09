Después del atentado a Cristina Kirchner

Es, por ahora, la historia oficial. Lo cierto es que, hasta nuevo aviso, lo que se ha conocido abona la tesis de una conspiración. El autor del hecho tiene prontuario fascista. Tiene también una trayectoria activa en programas y entrevistas televisivas; no es un desamparado, tiene propiedades en renta. La afirmación de un pseudo compinche lo ubica en una línea ideológica reconocida – el asesinato de la Vice serviría para pagar menos impuestos. Un magnicidio en grado de tentativa (la falta de bala en la recámara) no descalifica el propósito político del atentado, que ya se ha traducido en consecuencias políticas visibles. El comportamiento de la custodia es demasiado irregular como para despejar la hipótesis de una conspiración. Las últimas informaciones señalan la imposibilidad de investigar el celular del autor del atentado, en las que se mezclan el descuido con el teléfono desde el jueves, la pérdida de huellas, y por último un diseño preestablecido para borrar comunicaciones previas. Por si faltara algo más en el entuerto, el autor del atentado no habría sido detenido por militantes K ni por federales, sino por la Policía de la Ciudad. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene demorado su tuit de repudio a la tentativa de asesinato de Cristina Kirchner. Los abogados defensores de la Vicepresidenta tienen abierta la posibilidad de sumar estos elementos en sus diatribas contra los fiscales que han pedido la condena de Cristina Kirchner en el asunto Vialidad.