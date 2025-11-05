De sobrevivir a planificar: la nueva era de la gestión industrial Por Bárbara Pozzi







Argentina pasó de la volatilidad a la eficiencia operativa. El S&OP con IA sincroniza áreas, anticipa demanda y genera ventaja competitiva real.

Quedarse en la lógica del “día a día” es perder competitividad frente a quienes ya toman decisiones integradas

Durante casi dos décadas, la economía argentina se desarrolló en un entorno de alta volatilidad, donde la inflación, los controles cambiarios y las restricciones a las importaciones moldearon la manera de hacer negocios. Desde mediados de los 2000 hasta aproximadamente 2022, las empresas operaron bajo un sistema de fuertes regulaciones y una lógica defensiva: declaraciones juradas anticipadas, trabas para acceder a divisas, especulación frente a posibles devaluaciones y una inflación que licuaba márgenes y desdibujaba los precios relativos.

En ese contexto, el rol de la cadena de abastecimiento era el de garantizar la continuidad de negocio evitando disrupciones y quiebres en el suministro de productos y materias primas. El departamento de Operaciones era como un centro de emergencias y extinguidor de incendios, no se lo veía como un generador de valor ni de ventajas competitivas a mediano y largo plazo. Por ejemplos, el valor del inventario era casi irrelevante frente a otros factores. Tener stock era una estrategia de supervivencia. Las decisiones se tomaban mirando la coyuntura del día, no los objetivos de largo plazo.

Pero el tablero cambió. A partir de 2022, la dinámica económica empezó a transformarse: mayor apertura comercial, presión competitiva creciente y un consumidor más exigente obligaron a las empresas a revisar su manera de operar. Ya no alcanza con acumular inventario o reaccionar ante los imprevistos. La nueva normalidad demanda eficiencia, agilidad y precisión. El correcto diseño de la capacidad productiva para hacer frente a las necesidades de nuestros clientes comienza desde el origen mismo: el estimado de ventas. El inventario vuelve a ocupar su lugar estratégico: debe equilibrarse con inteligencia entre el nivel de servicio, el costo financiero y la disponibilidad operativa. Cada punto porcentual de exceso o quiebre impacta en la rentabilidad. Por eso, la gestión moderna requiere herramientas analíticas, visibilidad de punta a punta y toma de decisiones basada en datos reales, no en percepciones.

Esta nueva etapa también impone un cambio cultural profundo: sincronizar a toda la organización alrededor de un mismo norte. Ventas, marketing, operaciones, finanzas y logística ya no pueden actuar de forma aislada o con supuestos distintos sobre la demanda futura. Hoy, el verdadero diferencial está en construir un estimado de ventas común, colaborativo y cada vez más preciso, que capture insights del mercado, comportamiento del consumidor, tendencias de categoría y variables externas. Cuanto más certero es ese forecast, más alineadas están las decisiones de compra, producción y distribución, y mayor es la capacidad de responder —con velocidad y rentabilidad— a nuevas oportunidades de negocio.

A su vez, la apertura de fronteras y la llegada de nuevos competidores internacionales elevan la vara. La industria local debe adaptarse a un escenario donde la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la sincronización de procesos son la clave para sostener la competitividad. En este nuevo contexto, las empresas que logren integrar tecnología, talento y colaboración serán las que capitalicen el cambio. Ya no se trata solo de gestionar la escasez, sino de gestionar la inteligencia: transformar datos en decisiones, anticiparse a la demanda y alinear a toda la organización en torno a una cadena de valor más ágil, conectada y sostenible.

El proceso S&OP (Sales & Operations Planning) es el sistema que permite a las empresas sincronizar a todos los jugadores: marketing, ventas, producción y finanzas en torno a un único plan de negocio integrado. Se estructura en etapas que incluyen la revisión de actividades de marketing, revisión de actividades comerciales, identificación de restricciones de suministro, una reunión de consenso del forecast, el balance de capacidad productiva y de proveedores, y finalmente la reunión de directorio, donde se definen las decisiones clave. A lo largo del proceso se emplean herramientas analíticas que potencian la calidad del plan: análisis de cambios de tendencias históricas, elasticidades al precio, cálculos de repago de actividades comerciales, valorización de riesgos y oportunidades, identificación de palancas para mitigar brechas y detección de “white spaces” para capturar nuevas oportunidades de mercado. Cuando este enfoque se potencia con modelos de inteligencia artificia l y machine learning aplicados a la estimación de la demanda, se logran resultados excepcionales que se reflejan directamente en el estado de resultados: mayor rentabilidad (EBITDA), reducción de capital inmovilizado (working capital) y optimización de márgenes operativos. El S&OP impulsado por IA se consolida una forma sostenible de agregar valor, combinando disciplina de gestión, colaboración entre áreas y analítica avanzada para anticipar la demanda y ejecutar con precisión. El cambio ya está en marcha. Las viejas fórmulas dejaron de funcionar y seguir haciendo “más de lo mismo” ya no alcanza. Quedarse en la lógica del “día a día” es perder competitividad frente a quienes ya toman decisiones integradas, basadas en información precisa y escenarios proyectados. Las organizaciones que aprendan a leer los datos, anticipar la demanda y sincronizar sus decisiones serán las que definan el futuro del mercado. La oportunidad está en actuar antes que reaccionar, en transformar la información en ventaja y la coordinación en resultados. El momento de hacerlo es ahora —porque quienes se adelantan al cambio no solo sobreviven: lideran. Consultora en implementación y optimización de procesos de Supply Chain y planificación de la demanda

