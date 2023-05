Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte LXIV)

La deuda de un país es sostenible cuando está estructurada de tal modo que permite cumplir con los compromisos tomados, en forma consistente con la capacidad de pago y, sin comprometer la calidad de vida de la ciudadanía. Por esa razón la deuda era insustentable, aun haciendo conjeturas optimistas. Para lograr un itinerario sostenible y, que la deuda no siguiera creciendo, se requería un superávit primario de 2.5% del PBI, presumiendo un cierto costo de la deuda de 7%, mediante un coste de colocación en los mercados voluntarios de 9.5% manteniendo en 700 bp el riesgo país y, un servicio con los organismos multilaterales de 5%, tomando un tipo de crecimiento a mediano plazo de 2.5%.

El nuevo programa monetario era más restrictivo, elimino el aumento permitido de la base monetaria de junio 2019 por razones estacionales y la suba de 1% mensual de junio a noviembre. El alto nivel de tasas de interés llevaba a que el stock de Leliq del BCRA creciera en forma colosal. Ese crecimiento del stock de Leliq, podría ser causa de desestabilización para el próximo presidente. La dinámica de los pasivos remunerados del BCRA era sin duda un campo minado. El 4 de marzo 2019, el saldo alcanzaba $ 1.7 billones. Medido en dólares (después de un 115% de devaluación), unos u$s 42.000 millones, que sumados a los u$s 106.000 millones de aumento de la deuda pública, sumaban u$s 148.000 millones. Inaudito.