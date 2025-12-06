Dura respuesta de la AFA a las criticas del Gobierno a su universidad: "Una nueva embestida contra la educación" + Seguir en









Capital Humano había afirmado que la asociación de fútbol estaba difundiendo títulos y carreras, cuando todavía no tenían la habilitación correspondiente.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) contestó este sábado a las críticas del Gobierno a su universidad, a las que calificó como "Una nueva embestida contra la educación". En un comunicado, aclaró que nunca dijeron que pueden dar títulos oficiales, sino que éstos serán otorgados por otras casas de altos estudios con las que tienen convenio como la UBA y SKUniversity EEUU.

"Cumplimos todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual para la etapa actual y seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente", afirmó la AFA en un comunicado. Este punto había sido el centro de los cuestionamientos que lanzó el Gobierno el viernes, casi tildando de una especie de fraude por la promoción de la UNAFA (Universidad de la AFA).

La AFA aclaró que el centro de estudios UNAFA que lanzó "es un proyecto recientemente lanzado" y que "en sus comunicaciones, expresa claramente su propósito a corto, mediano y largo plazo; el aspirar a convertirse en una universidad de gestión privada reconocida oficialmente".

https://t.co/NBMLL8O0c5 pic.twitter.com/ZMqTXNGSBX — AFA (@afa) December 6, 2025 Según explicó, el centro de estudios UNAFA "es un proyecto recientemente lanzado con el objetivo de formar y capacitar a todo aquel que quiera potenciar sus conocimientos sobre el deporte que más amamos los argentinos". Mientras realiza los trámites para su habilitación definitiva, aclara que tiene "convenios de colaboración académica a los fines de dictar cursos (que no son de grado ni posgrado) con universidades e institutos universitarios de primer nivel nacional e internacional". Esto le habilitaría para otorgar títulos oficiales a través de esas casas de altos estudios.

El comunicado de Capital Humano contra la UNAFA En medio del impacto mediático que dejó el sorteo del Mundial 2026, el Gobierno nacional abrió este viernes un nuevo frente de conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A través de una comunicación oficial, el Ministerio de Capital Humano aseguró que la denominada Universidad de la AFA (UNAFA) “no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina” y que la entidad deportiva está promocionando carreras de grado y posgrado “sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente”. Según informó la cartera que encabeza Sandra Pettovello, la Subsecretaría de Políticas Universitarias cursó una intimación para que la AFA suspenda de manera inmediata toda acción de publicidad o difusión relacionada con la supuesta casa de estudios y presente un descargo en un plazo de cinco días hábiles. El aviso se fundamenta en que la AFA habría promocionado la UNAFA en distintos canales -medios tradicionales, redes sociales y una página web recientemente creada- ofreciendo carreras universitarias, maestrías y programas con inscripción prevista para 2026.