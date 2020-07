De esto salimos con educación y con trabajo

Así, nuestra propuesta desde las políticas educativas es la de formación de técnicas y técnicos con una sólida visión sobre el desarrollo productivo, sí, pero también con la formación adecuada en tecnologías de vanguardia que no sólo garanticen trabajos jerarquizados, sino también permitan desarrollar al máximo a las diversas provincias y regiones. En concreto, el desafío es, sin afectar la educación en ámbitos ya tradicionales, identificar las áreas más promisorias para la formación técnica que requiere y, sobre todo, va a requerir nuestra industria. Así, queremos avanzar firmemente en áreas como la biotecnología, la ciencia de datos, la robotización, la nanotecnología, las telecomunicaciones o las energías renovables, fomentando los centros existentes y creando nuevos en consonancia con los parques tecnológicos, universidades nacionales y agrupaciones profesionales y gremiales en todo el país. No hay desarrollo posible sin la técnica adecuada, y no hay técnica sin las personas formadas en centros de excelencia.

Esto requiere decisión, requiere tiempo y, también, el financiamiento adecuado. Este último vendrá de la mano del cumplimiento de la Ley 26.058, una herramienta clara que orienta a la ETP a nivel nacional. La decisión está tomada. Y el tiempo es ahora.

(*) Ministro de Educación de la Nación.

(**) Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Educación Tecnológica.