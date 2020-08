Estados Unidos no pagará su deuda: ¿se puede declarar en default?

Cuánto antes se enteren de que “el rey está desnudo”, mejor. Cuando todos corran a vender esta deuda (podrían faltar años o algunos meses, imposible de saber), la situación será dramática.

Ahora bien, ¿quién tiene esa deuda? En esta nota se los cuento.

Para empezar, un comentario de lo que pasó recientemente.

En el último año, la deuda del Tesoro de los Estados Unidos aumentó u$s 4,5 Trillions llegando a los u$s 26,5 Trillions de deuda total:

BOGGIANO 1.jpg

Veamos quiénes son los acreedores del gobierno de EEUU:

BOGGIANO 2.jpg

A continuación voy a comentarles brevemente cada uno de ellos.

Extranjeros

Bancos centrales, gobiernos, bancos comerciales, empresas, fondos de bonos e inversores fuera de EEUU poseen u$s 7 Trillions de deuda del Tesoro de ese país. Esto representa el 26,6% del total.

Como podemos ver, una parte importante de la deuda está en manos de extranjeros. Sin embargo este número puede ser menor a lo que en general muchos piensan.

Y además, el peso relativo de la deuda en manos de extranjeros viene bajando con fuerza:

BOGGIANO 3.jpg

Lo que nos muestra el gráfico es que en los últimos años la emisión de deuda de EEUU fue mayor a la demanda existente fuera del país.

En general, esto se debe a que hay un fenómeno de endeudamiento mundial, y los países se encuentran más ocupados en absorber su propia deuda internamente.

Por otra parte, algo interesante a destacar es que un tercio de la deuda en manos de extranjeras la tienen Japón (u$s 1,26 Trillions) y China (u$s 1,07 Trillions).

China está bajando de manera consistente la deuda de EEUU en su poder (bajó cerca de un 15% desde 2015). El motivo principal, político.

De cualquier manera, sigue habiendo una gran concentración en esos dos países. Para que se tenga una referencia, los siguientes países con mayor deuda de EEUU son Reino Unido con u$s 446 Billions, Irlanda con u$s 330 Billions y Luxemburgo con u$s 268 Billions.

Fondos Gobierno EEUU / Seguridad Social

Los fondos de seguridad social y fondos de pensión de empleados del gobierno tienen en su poder casi u$s 6 Trillions (22,4%) de la deuda del Tesoro de Estados Unidos.

Aquí, los tenedores de la deuda de manera indirecta son los propios ciudadanos estadounidenses: los futuros jubilados.

Reserva Federal

Uno de los grandes acreedores del gobierno de EEUU es su propio Banco Central (la Reserva Federal), que tiene u$s 4,32 Trillions (16,3%).

Algo muy importante es que entre marzo y mayo la Fed incrementó sus tenencias casi un 60%, sumando u$s 1,6 Trillions adicionales, con motivo del plan de estímulo monetario para combatir el desastre económico causado por el Coronavirus.

BOGGIANO 4.jpg

Los Bancos comerciales de EEUU

Los bancos son otros actores importantes en este listado, teniendo en su poder u$s 1 Trillion (4%) de deuda del gobierno de EEUU.

Como dato importante, en los últimos 12 meses los bancos sumaron u$s 220 Billions en tenencias de deuda del gobierno.

Inversores de EEUU

Acá tenemos todo lo no incluido antes: fondos de bonos de EEUU, inversores individuales, institucionales, fondos de pensión, aseguradoras y otros fondos de inversión.

En total el sector privado de EEUU tiene el 31% de la deuda del gobierno de EEUU.

Y de esa enorme cantidad, u$s 1,6 Trillions, se sumaron en el segundo trimestre de 2020, en medio de la crisis provocada por la pandemia,

Conclusiones

- El gobierno de EEUU está sentado hoy sobre una montaña de deuda pública. No es un caso aislado, es un fenómeno global. Y el Coronavirus lo que hizo fue agrandar el problema.

- Muchas veces se cree que China es el gran acreedor de EEUU y que tiene un gran poder por ello. Pero sólo tiene el 4%. Lo mismo que tienen los bancos comerciales. Esto nos lleva al siguiente punto:

El gran acreedor del gobierno de EEUU son los propios estadounidenses.

Por eso, en caso de que la resolución del problema de deuda se resuelva monetizando la misma, los grandes perjudicados serán sus propios ciudadanos.

