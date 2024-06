El círculo vicioso de las ventas en las pymes: una trampa mortal

Mi pyme no vende. Contrato vendedores esperando que solucionen el problema. Sube mi expectativa de resultados inmediatos y el nivel de presión sobre los vendedores. Mi costo aumenta pero sigo sin ver los resultados esperados. Mi pyme no vende, y el ciclo vuelve a repetirse. Estoy atrapado en una trampa mortal que me quita los recursos y me deja sin ánimos para seguir adelante.