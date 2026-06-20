El espejismo argentino: ¿es el superávit fiscal libertario sostenible o una trampa de deuda flotante?

¿Hasta qué punto el superávit financiero anunciado por la Casa Rosada es producto de una reforma económica estructural y sostenible, o se trata de un artefacto transitorio diseñado mediante diferimientos contables de caja y flujos de ingresos no recurrentes que corren el riesgo de generar inestabilidad monetaria?

Para un país marcado por déficits estructurales, lograr superávit fiscal y primario es visto por parte del mercado como un triunfo contundente.

En el léxico de la deuda soberana global y los mercados emergentes , pocos giros de timón han capturado la atención de los inversores institucionales y las mesas de renta fija con tanta agresividad como la terapia de choque fiscal administrada en Argentina. La administración ha modificado drásticamente la trayectoria económica del país, pasando de un paradigma estatista y fuertemente regulado a una arquitectura abierta y orientada al mercado, anclada en la eliminación del financiamiento directo del BCRA.

Para una nación históricamente cargada de déficits estructurales sistémicos, la consecución de superávits fiscales y primarios concurrentes es tratada por ciertos sectores del mercado como un triunfo absoluto . Sin embargo, debajo de la épica macroeconómica publicada por las agencias oficiales se esconde una realidad más compleja . Detrás de los balances de flujo de caja se observa una distorsión contable clásica; la acumulación generalizada de deuda flotante .

Al utilizar métricas basadas en criterios de caja en lugar de criterios de devengado para declarar victorias fiscales, el Estado ha diferido gastos estructurales , convirtiendo desembolsos inmediatos en un creciente stock de pasivos a corto plazo. Este descalce operativo obliga a los participantes del mercado internacional a plantearse una pregunta fundamental: ¿es esta nueva rectitud fiscal un cambio de régimen duradero o una ilusión contable que enmascara profundas fricciones estructurales?

Para evaluar correctamente la estabilidad de la matriz financiera local, es necesario diseccionar los datos de alta frecuencia recientes a través de un lente cuantitativo y objetivo. El ciclo económico bajo el actual esquema de políticas ha mutado a través de distintas fases estacionales. Tras una fuerte contracción inicial entre noviembre de 2023 y abril de 2024, provocada por la repentina compresión fiscal, la economía experimentó un breve rebote cíclico, seguido de una meseta prolongada hasta finales de 2025, a medida que el BCRA implementaba una postura monetaria altamente restrictiva para defenderse de la volatilidad cambiaria preelectoral.

Si bien el Estado cumplió con sus metas estructurales, los márgenes se están comprimiendo. En los primeros cuatro meses de 2026, el superávit primario se ubicó en USD 5.060 millones lo que representa un deterioro real interanual de aproximadamente el 27% . Esta merma proviene de una combinación de debilitamiento en la recaudación impositiva y un aumento en las partidas de gasto , particularmente en subsidios a la energía y el transporte.

Aunque el Ejecutivo continúa recortando líneas presupuestarias secundarias -evidenciado por caídas reales interanuales en las transferencias a las provincias (-43,3%), programas de asistencia social (-27%) y salarios reales del sector público (-7%)-, la calidad de la consolidación fiscal está disminuyendo. La acumulación sistemática de obligaciones soberanas impagas con generadoras de energía y contratistas privados (la deuda flotante) actúa como un amortiguador fuera de balance. Este mecanismo mantiene transitoriamente bajos los desembolsos de caja, pero acumula presiones fiscales futuras en el balance del Estado.

En paralelo, la interacción entre las tendencias de recaudación tributaria y la política monetaria configura un escenario complejo. Los indicadores de consumo de alta frecuencia sugieren que la demanda interna sigue deprimida. La recaudación real del Impuesto al Valor Agregado (IVA-DGI) apenas registró una variación del 0% mensual en abril y retrocedió un 0,8% en mayo.

Asimismo, el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (el impuesto al cheque), un termómetro preciso de la velocidad económica real, mostró una lectura mensual negativa de (-1,4%) en mayo, lo que ilustra que las transacciones comerciales continúan contrayéndose en términos reales.

Indicadores de demanda interna y recaudación (Tendencias reales mes a mes)

Métrica Abril 2026 Mayo 2026 Evaluación de tendencia

IVA-DGI Real 0% (-0.8%) Estancado a contractivo

Impuesto al Cheque 2.6% ( -1.4%) Pérdida de velocidad transaccional

Ventas mino (CAME) (-1.6%) (-5.2%) Aceleración en la caída del consumo

Esta contracción interna se produce en paralelo con masivas intervenciones del BCRA en el mercado de cambios. Apoyado por un sólido volumen de exportaciones agrícolas y la emisión de deuda corporativa del sector privado, el BCRA compró USD 2.600 millones de dólares solo en mayo de 2026, acumulando compras totales por USD 9.980 millones en el año. Bajo la metodología del FMI, las reservas internacionales netas se expandieron en USD 6.080 millones de dólares, dejando al Ejecutivo a solo USD 1.900 millones de alcanzar su meta anual revisada.

No obstante, bajo las leyes de la contabilidad monetaria, estas compras de divisas a gran escala requieren una emisión equivalente de moneda local. Para evitar que esta expansión de pesos desestabilice el mercado cambiario o presione la inflación, las autoridades monetarias se han visto obligadas a esterilizar sistemáticamente dicha liquidez. Esto se logra mediante la emisión de pasivos remunerados a corto plazo del banco central o del Tesoro, absorbiendo el excedente de moneda dentro del balance soberano.

Arquitectura de liquidez soberana y balance (Métricas a mediados de 2026)

Variable financiera Posición cuantitativa

Compras de divisas BCRA (Mayo) USD 2,601 Millones

Compras de divisas acumuladas 2026 USD 9,986 Millones

Desembolsos acumulados del FMI USD 15,800 Millones

Reservas internacionales brutas USD 48,427 Millones

Reservas internacionales netas (FMI) USD (-9,407) Millones

Reservas internacionales líquidas USD 24,000 Millones

Tensiones teóricas y vulnerabilidades estructurales

Desde un punto de vista analítico, estas condiciones exponen inconsistencias importantes al contrastarse con la teoría macroeconómica establecida. El balance soberano se encuentra atrapado en un trilema que involucra la contabilidad de caja, la esterilización monetaria y la dinámica estructural de la inflación.

Resultado Fiscal Devengado = Resultado Fiscal Caja − ΔDeuda Flotante

Al depender en exceso de las métricas de caja para evaluar la salud de las finanzas públicas, el Estado introduce una distorsión artificial en sus resultados primarios. En la economía institucional, un superávit fiscal logrado mediante el retraso de pagos a proveedores esenciales no constituye un ajuste estructural; es un mecanismo de financiamiento temporal. Si el crecimiento de la deuda flotante supera el ritmo de generación de activos reales, el superávit reportado se comporta menos como una consolidación estructural y más como un pasivo contingente. Esta práctica genera un abismo fiscal latente, ya que estas obligaciones diferidas eventualmente deberán cancelarse en efectivo o convertirse en instrumentos de deuda formalizados.

Por el lado monetario, el proceso de compra de divisas para recomponer las reservas internacionales plantea un desafío estructural específico: ΔBase Monetaria = ΔActivos Externos Netos − ΔActivos Internos Netos (Esterilización)

Cuando el BCRA compra dólares para acumular reservas, inyecta pesos al sistema financiero. Lo hace para evitar que esta liquidez provoque una nueva caída en la demanda de dinero, el Estado debe absorber esos pesos emitiendo títulos que devengan intereses. Este proceso de esterilización altera la composición de la deuda pública, trasladando pasivos del balance del BCRA directamente hacia los libros del Tesoro Nacional.

Si bien esta dinámica evita una expansión monetaria inmediata, la reemplaza con una creciente montaña de deuda interna a corto plazo que debe ser refinanciada de forma constante. Este mecanismo encierra una contradicción interna; el Estado acumula activos en moneda extranjera a costa de incrementar sus pasivos corrientes en moneda local. Si las tasas de interés internas se mantienen elevadas para incentivar a los inversores a quedarse en pesos, el costo de indexar estos pasivos internos amenaza con consumir el superávit fiscal que la política buscaba proteger.

Dado que el mercado interno permanece deprimido, los tributos ligados al consumo masivo, como el IVA, tienen dificultades para crecer en términos reales. Esto deja al equilibrio fiscal expuesto a la volatilidad de los precios internacionales de los commodities y a la aleatoriedad climática, en lugar de sostenerse sobre una base macroeconómica interna diversificada y genuina.

Conclusión

El panorama económico actual de Argentina presenta un contraste marcado de indicadores macroeconómicos. Por un lado, el país muestra un desempeño financiero de aparente primer nivel; el riesgo país quebró la barrera de los 500 basis points, las compras de divisas se acercan a registros históricos y los sectores primarios se expanden con fuerza. Por el otro, los ingresos tributarios locales se debilitan en términos reales, la demanda interna enfrenta una presión persistente y el superávit fiscal reportado mantiene una alta dependencia del diferimiento de obligaciones de corto plazo.

Para los inversores internacionales y los mercados financieros, este entorno exige un análisis riguroso. Los giros hacia la disciplina fiscal y la desregulación de mercados son evidentes, pero la calidad y composición de los superávits informados requieren un seguimiento minucioso. Si la administración continúa apoyándose en la deuda flotante para equilibrar los libros mientras acumula pasivos internos para contener la liquidez, la estabilidad fiscal actual podría resultar frágil.

Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani