Video: un SUV recién lanzado en la Argentina alcanzó la nota más alta en seguridad

En una nueva ronda de ensayos de seguridad realizados por Latin NCAP , la organización independiente que evalúa los vehículos comercializados en América Latina , un modelo recientemente lanzado en la Argentina fue puesto a prueba: el Hyundai Tucson , que alcanzó la máxima calificación .

El Tucson , perteneciente al segmento C (SUV compacto), se produce en Corea del Sur y República Checa . Los ejemplares destinados a Europa provienen del segundo país y cuentan con una distancia entre ejes más corta, mientras que la versión asiática (de mayores dimensiones) es la que se comercializa en nuestro mercado.

El modelo coreano logró cinco estrellas tras alcanzar un 84% en protección para ocupantes adultos, un 92% en protección infantil, un 75% para peatones y un 96% en sistemas de asistencia a la conducción. Cabe destacar que Latin NCAP solo evalúa las versiones base, y en este caso, el Tucson incorpora seis airbags de serie.

El recorrido del SUV en materia de seguridad muestra una notable evolución. En 2022, bajo los nuevos protocolos de Latin NCAP, el Tucson fue evaluado con solo dos airbags y obtuvo cero estrellas . Meses después, Hyundai amplió el equipamiento estándar (sumando airbags laterales, de cortina y control de estabilidad (ESC)) y el modelo alcanzó tres estrellas .

Finalmente, con la actualización presentada en 2025, el Hyundai Tucson incorporó tecnologías ADAS (asistencias avanzadas a la conducción) en toda la gama, cumpliendo con los requisitos de disponibilidad mínima del organismo y logrando la calificación más alta.

“El primer resultado de cinco estrellas para Hyundai en Latin NCAP demuestra los esfuerzos del fabricante por avanzar hacia vehículos más seguros. Esperamos que los próximos modelos sigan esta tendencia”, señaló Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP.

Estas pruebas no validan simplemente el equipamiento declarado por las marcas, sino que miden el desempeño real de los vehículos ante impactos y maniobras críticas, otorgando una calificación final (de cero a cinco estrellas) basada exclusivamente en resultados comprobados.