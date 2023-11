El factor determinante para el éxito en los equipos de trabajo

Cómo mejorar la calidad de las conversaciones en un equipo de trabajo

Mejorar la calidad de las conversaciones en un equipo de trabajo requiere esfuerzo y compromiso por parte de todos los miembros. Algunas estrategias efectivas incluyen:

Entrenamiento en habilidades de comunicación: Proporcionar a los miembros del equipo capacitación en habilidades de comunicación, incluida la escucha activa y la comunicación asertiva. El coaching de equipos es una buena herramienta para desarrollar estos skills.

Fomentar un ambiente de confianza: Promover la confianza en el equipo para que los miembros se sientan seguros al compartir sus ideas y preocupaciones.

Fomentar la diversidad de pensamiento: Valorar y fomentar la diversidad de pensamiento en el equipo, ya que esto puede enriquecer las conversaciones y llevar a soluciones más creativas.

Resolver conflictos de manera constructiva: Enfrentar los conflictos de manera abierta y constructiva en lugar de evitarlos.

Animarse a tener aquellas conversaciones que, a nuestro juicio, pueden ser difíciles. Conversar sobre lo que pasa cuando conversamos, como somos conversando entre nosotros. “En determinadas circunstancias, siento que no me escuchas, siento que no logró llegar a vos, etc.) No hablar sobre un hecho sino en cómo nos estamos comunicando. Esas son las que mejoran la calidad del equipo.

Socio de la Consultora BPS especialista en Transformación cultural