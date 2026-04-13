Bonos argentinos sorprenden en medio de la tensión global: suben más que el resto de los emergentes

La guerra en Medio Oriente afecto a los mercados globales. Sin embargo, los bonos argentinos rindieron mejor que el ETF EMB, que representa a los bonos emergentes en general.

Desde que empezó el conflicto, los bonos argentinos (puntualmente el GD35) rindieron mejor que el ETF EMB, que representa a los bonos emergentes en general.

La guerra volvió a meter ruido en los mercados globales. Subió el petróleo, subieron las expectativas de inflación en EEUU y, como consecuencia, volvieron a subir las tasas de interés de largo plazo.

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Cuando suben las tasas, caen los bonos. Y eso no distingue demasiado entre países. Y no es algo que afecte solo a un país: primero cae la deuda de EEUU, y después ese movimiento se contagia al resto del mundo.

Desde que empezó el conflicto, los bonos argentinos (puntualmente el GD35) rindieron mejor que el ETF EMB, que representa a los bonos emergentes en general. En un contexto global adverso, donde en teoría todos deberían sufrir parecido, Argentina no solo se defendió, sino que incluso está positiva desde el inicio de la guerra.

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Un punto importante para entender bien la comparación: Argentina forma parte (representa 3%) de EMB, el ETF de bonos emergentes, que incluye a países como Turquía, México, Brasil, Arabia Saudita, Colombia, República Dominicana, Rumania, entre otros:

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Mientras el resto del mundo ajusta por tasas más altas y mayor incertidumbre, los bonos argentinos logran ir a contramano.

No es menor. Habla de algo más que contexto global. Y eso no es casualidad. Hay un factor clave que el mercado está empezando a reconocer: el frente financiero.

El BCRA está comprando reservas y lo viene haciendo de manera consistente incluso con el dólar a la baja.

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En lo que va del año ya acumuló cerca de u$s5.000 millones. Y lo relevante es que lo está logrando antes de que entre de lleno la liquidación de la cosecha gruesa.

Ese punto es clave. Hoy la gruesa todavía no jugó fuerte. Viene más lenta por temas climáticos, pero el flujo debería acelerarse. Y ahí es donde aparece un segundo viento a favor: más oferta de dólares en el MULC, más capacidad del BCRA para seguir acumulando, y un ancla adicional para la estabilidad financiera.

Mientras el mundo se complica (tasas más altas, risk off), Argentina muestra gran fortaleza relativa porque sus bonos están subiendo aun cuando los bonos emergentes vienen cayendo desde que comenzó la guerra. Estas semanas con otros fundamentals (como con los K) hubieran generado mucha debilidad y volatilidad, y obviamente una suba fuerte del dólar, con todo lo que eso genera.

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