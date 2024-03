El líder impredecible y arbitrario: cómo identificarlo

¿Quién podría negar que la lealtad a su líder, a su equipo, a su organización, son valores esenciales para tejer la trama humana y sostenerla en el tiempo? Pero también importan el proyecto real, el crecimiento de las personas y la realización de los objetivos. Aunque en estos casos, eso puede quedar en segundo plano, ya que el único que aporta ideas “geniales” es el líder. Como no le gustan las críticas, se está perdiendo una oportunidad de mejorar y, además, de capitalizar los talentos de su gente.

Pero no es eso lo más grave, ya que poco le interesan las aptitudes y habilidades de sus súbditos y protegidos. Genuflexos por cálculo, admiración, o simplemente porque en otro lado no tendrían posibilidades, la corte de leales se va construyendo con empleados cuya única virtud es jurar por su líder. Rodeado de inútiles dependientes de sus favores, el líder puntero aumenta su sensación de poder y control.

Le gusta que su gente le tenga miedo y cree que es por ser exigente, detallista y severo. Pero no percibe que el miedo no es a su autoridad sino a su locura e irracionalidad. Desde esa locura humilla, grita, comete injusticias, impone reglas absurdas. Allí no hay lógica ni verdadero poder, sólo ejercicio de lo impredecible y arbitrario.