El salario digital y cómo el pago en billeteras moderniza al sistema financiero

El salario es la última operación masiva atada al banco tradicional. El 75% de las transferencias inmediatas ya involucra CVU, pero el sueldo debe acreditarse en CBU. La reforma laboral buscaba habilitar elección, pero el fondeo cautivo bancario explica la resistencia real del sector.

El salario es una de las pocas operaciones masivas que permanece atada a la cuenta bancaria tradicional. Mientras el resto de las finanzas se digitalizó —pagos con QR, transferencias inmediatas, facturación electrónica— el cobro de haberes continúa atrapado dentro de un esquema antiguo y prácticamente monopólico.

El debate que el Congreso atravesó con el artículo 35 de la reforma laboral buscaba corregir justamente esa anomalía para habilitar que los trabajadores puedan elegir cobrar su sueldo en cuentas de pago (CVU) ofrecidas por billeteras digitales, además de las cuentas bancarias (CBU).

A primera vista podría parecer una discusión técnica, pero no lo es. Es una discusión sobre competencia, eficiencia y libertad de elección. Según datos del Banco Central citados por la Cámara Argentina Fintech, el 75% de las transferencias inmediatas ya involucra una CVU. Millones de personas administran su vida financiera desde billeteras digitales: pagan servicios, transfieren, ahorran, invierten y acceden a crédito. Sin embargo, su principal ingreso —el salario— todavía debe acreditarse obligatoriamente en un banco.

El trabajador, entonces, cobra su salario en el banco para inmediatamente transferirlo a su billetera virtual, donde encuentra mejor experiencia de uso y productos más atractivos. Esto pone de relieve una paradoja: mientras las nuevas tecnologías se esfuerzan por simplificar la vida de los usuarios reduciendo los clicks y pasos para cada operación y fomentando la interoperabilidad, la regulación impide estos avances. Y el mayor perjudicado es el usuario.

Las cámaras bancarias advierten sobre riesgos de seguridad, asimetrías regulatorias y posible contracción del crédito. Sin embargo, esos argumentos no resisten el análisis técnico. Las billeteras virtuales están reguladas y supervisadas por el BCRA y, por normativa, deben mantener el 100% de los fondos de los usuarios depositados en cuentas bancarias a la vista y segregadas de su patrimonio. En términos prácticos el dinero nunca “sale” del sistema bancario sino que circula por otro canal.

Entonces, ¿dónde está el verdadero conflicto? Probablemente en el fondeo. Los salarios depositados en cuentas bancarias representan históricamente un “fondeo cautivo” que los bancos utilizan para financiar créditos sin competir por esos recursos. Permitir que las personas elijan dónde cobrar obliga a competir por servicio, experiencia y valor agregado. Y eso, en cualquier industria, eleva el estándar.

Hasta ahora el debate se concentró en bancos versus fintech. Pero hay un actor silencioso que también se ve impactado, las empresas. Pagar sueldos es uno de los procesos más complejos y costosos del mes. Implica conseguir liquidez, coordinar múltiples cuentas bancarias, ejecutar transferencias masivas con anticipación, conciliar manualmente pagos y resolver incidencias individuales.

Desde la experiencia de compañías fintech B2B ese proceso está lejos de ser eficiente. Muchas empresas deben incluso monetizar cuentas por cobrar o buscar financiamiento de corto plazo sólo para cumplir con la nómina. Por lo tanto, digitalizar el pago de sueldos también simplifica la operación empresarial.

Centralizar pagos, programarlos en minutos, acreditarlos en tiempo real y conciliarlos automáticamente reduce fricción, costos administrativos y dependencia bancaria. En empresas grandes libera equipos enteros; en pymes evita ingeniería financiera mensual para llegar a fin de período. Es, básicamente, eficiencia.

El conflicto se da en un contexto donde la frontera entre bancos y fintech ya es difusa. Varias billeteras solicitaron licencia bancaria y entidades tradicionales compran o se asocian con fintechs. El mercado avanza hacia modelos híbridos. La digitalización no es una hipótesis futura: es una realidad presente.

La pregunta es si la regulación acompañará esa realidad o seguirá defendiendo exclusividades que el usuario ya dejó atrás. Un sistema financiero moderno no se construye restringiendo opciones, sino ampliándolas. Permitir que las personas elijan dónde cobrar su salario no debilita al sistema sino que lo vuelve más competitivo, más eficiente y, en definitiva, más acorde a la economía digital en la que ya vivimos.

Founder de RedMagister