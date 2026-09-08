El dueño mira cuánto hay en la caja y a partir de ese número decide Depositphotos

Hay una escena que se repite en las pymes argentinas con una regularidad que ya no puede atribuirse al azar. El dueño mira cuánto hay en la caja y a partir de ese número decide: paga un proveedor, adelanta un sueldo, retira para gastos personales, posterga una compra. Retira cuando sobra y aporta cuando falta. La caja de la empresa y el bolsillo del titular son el mismo lugar. Podría llamárselo el síndrome del dueño-cajero, y conviene decirlo de entrada: no es un problema de honestidad ni de tamaño, es un problema de arquitectura.

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Su origen suele ser el mismo. Casi todas estas empresas nacieron de una persona que fue al mismo tiempo el vendedor, el técnico y el administrador, y que financió el arranque con plata propia. En ese momento no había nada que separar, porque era todo lo mismo. Después la empresa crece, incorpora empleados, factura diez veces más y sigue operando con la lógica del primer día. Nadie decidió mezclar la caja; simplemente nunca se tomó la decisión contraria.

La forma jurídica consolida el hábito. El Banco Central señala que en el universo pyme predominan las microempresas organizadas como personas humanas, monotributistas y autónomos, donde no hay frontera legal entre el patrimonio del negocio y el de su dueño. El sistema de cuentas nacionales que aplica el INDEC asume esa realidad: el resultado de las empresas no constituidas en sociedades se registra como ingreso mixto, una categoría donde el sueldo del propietario y la ganancia no pueden separarse. Si la estadística oficial no logra distinguirlos, difícilmente lo haga el dueño mirando el saldo bancario un martes a la tarde.

Las consecuencias no son contables, son productivas. La primera es el precio ciego: una empresa que no computa el trabajo de su dueño como costo no conoce su estructura, y lo que llama margen puede ser el sueldo que nadie contabilizó. La segunda es el techo invisible: sin distinguir rentabilidad de liquidez, se confunde una buena semana con un buen negocio, y se invierte tarde o de más. La tercera es la empresa ilegible: quien debe prestarle no puede ver su capacidad de pago, y lo que no se puede evaluar se asume como riesgo. Dos empresas con la misma solidez reciben respuestas opuestas, y la diferencia no está en el negocio sino en si pueden demostrarlo.

Ahí es donde la escala del problema se vuelve macroeconómica. En la Argentina el crédito bancario al sector privado equivale al 13,6% del producto, según el Banco Central, muy por debajo del promedio latinoamericano y lejos del 103% de Chile o del 76% de Brasil. En un sistema tan estrecho, el financiamiento no se reparte: se disputa. Y quien no puede acreditar lo que hace queda fuera de la disputa antes de empezarla. El propio Banco Central observa que estas empresas terminan recurriendo a instrumentos asociados al consumo, tarjetas y préstamos personales, antes que a líneas pensadas para producir: buena parte del entramado empresario argentino financia su capital de trabajo con la tarjeta de su dueño.

El precio ciego, el techo invisible y la empresa ilegible no los produce la macroeconomía. La macroeconomía los vuelve mucho más caros. Y a la inversa: el orden financiero propio es de las pocas variables que un empresario controla enteramente, en un contexto donde casi ninguna otra lo está. Separar la caja no exige un sistema sofisticado. Exige un sueldo fijo para el dueño cargado como costo, una cuenta que no se mezcle con la personal y una regla escrita para los retiros. Son decisiones de arquitectura, no de software, y son la diferencia entre una empresa que puede crecer con crédito y una que solo crece hasta donde llega su caja. Licenciado en Administración UBA. Coach Ontológico. Especialista en Planificación Económica y Financiera PyME.

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