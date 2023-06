En qué conviene invertir después de la decisión de la FED

Lo que no estaba descontado por los analistas es que la Fed espera aumentar aún más la tasa de referencia, hasta llevarla a un nivel de 5,5% - 5,75% (mediana de las estimaciones de 5,6%) . Esto implicaría dos subas adicionales de 25 puntos básicos, desde el nivel actual. Si medimos las expectativas descontadas por el mercado de futuros de la tasa de política monetaria, se esperaban recortes para el resto del año, no mayores incrementos.

Buena parte de la explicación de por qué subir más la tasa de referencia, se observa en las proyecciones macroeconómicas de la Fed, donde se corrigió al alza la expectativa de crecimiento hasta 1% vs. 0,4% estimado en marzo, la inflación núcleo hasta 3,9% vs. 3,6% de marzo, la inflación general pasó a 3,2% desde 3,3% estimado en marzo, y se ajustó levemente a la baja la expectativa de desempleo hasta 4,1% vs. 4,5% estimado en marzo. En resumen, la Fed redobló su apuesta a un escenario de “aterrizaje suave” de la economía, desestimando la llegada de una recesión profunda.