Envejecer con dignidad: un desafío pendiente en la Argentina

La importancia de las políticas

En años recientes, algunas políticas buscaron mitigar estas brechas. Por ejemplo, la moratoria jubilatoria ha permitido que miles de mujeres sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación, reconociendo así el valor del trabajo de cuidados. Además, se impulsó un proyecto de ley para la Creación de un Sistema Nacional Integral y Federal de Cuidados, un esfuerzo articulado entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, en el que como organización participamos activamente. Estas iniciativas son pasos importantes hacia una vejez más digna para las mujeres.

Sin embargo, en la actualidad, vemos con preocupación cómo estas medidas están en riesgo. No solo se cuestiona la continuidad de la moratoria previsional, sino su legitimidad misma. La reducción en la cobertura de medicamentos y la exclusión del debate sobre un Sistema Nacional de Cuidados de la agenda pública agravan esta situación. Estos retrocesos no solo afectan a las personas mayores que necesitan cuidados, sino que también perpetúan la sobrecarga sobre las mujeres, quienes siguen siendo las principales responsables de este trabajo no remunerado.

Si Argentina no ajusta sus políticas a una mirada inclusiva y transversal sobre los cuidados, las personas mayores, especialmente las mujeres, continuarán viviendo en condiciones de desigualdad, sin los recursos necesarios para una vejez digna. En un país que enfrenta un envejecimiento acelerado, la falta de respuestas estructurales no solo es un desafío inmediato, sino una deuda social que crece con el tiempo. Desde Grow - género y trabajo creemos que es urgente retomar el debate y avanzar hacia un sistema que reconozca y apoye a quienes más lo necesitan, asegurando así que todas las personas puedan envejecer con dignidad.