Experiencia única: un diálogo cara a cara con la Inteligencia Artificial sobre mi negocio

¿Les pasó estar hablando con alguien más inteligente que ustedes? Es una situación muy particular. Sentís que esa persona te está iluminando en cuestiones que no sabes y, a la vez, que no estás viendo cosas que esa persona sí ve. Patrones sociales que están ocultos a simple vista -o por lo menos a tu vista-, un insight sobre un tema inesperado, un ángulo nuevo. A la vez, puede sentirse extraño estar dialogando con alguien que ve lo invisible; incluso puede aparecer una sensación de inferioridad sobre lo que se está charlando.