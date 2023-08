Febrero de 1989 y agosto de 2023, dos escenarios que pueden terminar igual

C arlos Menem.

El lunes 13 de agosto no fue un día más en la vida de los argentinos. Después del resultado de las PASO , el gabinete económico informó un alza en la tasa de interés de 21 puntos porcentuales, alcanzado 118% TNA y 209% TEA, es decir, 9,7% de tasa de interés mensual y una devaluación del tipo de cambio oficial en torno al 22%, dejando la cotización a $365 pero el dólar qatar, de referencia para el blue, a $730.

El impacto en el resto de las divisas paralelas fue notorio: el blue comenzó un ascendente rumbo hacia rozar los $800, mientras que el CCL tocaba los $740 y el MEP subía por lo menos un 10%. Paso seguido, los proveedores anunciaban incrementos de hasta el 30% en listas de precios, comerciantes indicaban que no les vendían mercadería, otros no lo hacían porque no tenían el costo de reposición.