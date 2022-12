Conseguir un mundo en el que no sea necesario hablar de feminismo

No neguemos el placer que produce el embarazo, la vivencia de creatividad, el placer corporal que proporciona la cría y que los varones homo sapiens se han perdido por mucho tiempo.

Tenemos que poder pensar que no hay razas, que el homo sapiens vino de África y que la gratificación sexual solo es mala cuando produce algún daño. Tal vez las hetairas fueron responsables de crear homo sapiens no buscados, no esperados, no recibidos.

En lo que se habla sobre la pornografía siempre aparecen con dos temas faltantes, que no se tratan, por una parte, cual es el daño y por otra saber de donde viene la crítica. Hay siempre subyacente un temor a que la excitación sexual se transforme en la lujuria, ese pecado capital que tiene como situación polar la castidad. Absurdo ¿no? Quien nunca tuvo un orgasmo entra al cielo más fácil?

Un modo de entender este problema es vincularlo con el modelo religioso, cuyo comienzo en nuestro occidente patriarcal y cristiano, podemos ubicar puntualmente en Génesis 1:27,28. Y Dios varón y hembra los crió y les dijo creced y multiplicaos… A partir de aquí el único coito válido es el que se produce entre un hombre que eyacula espermatozoides en una mujer fértil y de ahí nace otro homo sapiens, especialmente si es varón. El pobre Onan encontró la muerte porque no queriendo fecundar a la mujer de su hermano quien era estéril (costumbre de la época), arrojó su semen en tierra.

¿Cómo lo explicamos? El pueblo judío tenían muchos enemigos, el gran imperio hitita, amorreos, saduceos, todas las tribus del desierto. Hacía falta muchos judíos para pelear y no ser dominados. Fue bueno que el patriarca le hiciera decir esto a Jahve, pero ahora no estamos en ningún desierto ni tenemos que pelear con ninguna tribu. La sexualidad puede recuperar su objetivo de dar placer y punto.

Si nos pudiéramos sacar de encima las religiones trascendentes y el pecado y la represión de la sexualidad, tendríamos otra visión de la llamada tan condenatoriamente pornografía.

Las regulaciones tienen que tener el único objetivo de evitar el sufrimiento, no de aumentar el poder de unos en detrimento del bienestar de otros.

Tratemos de entender el porqué de las victimas que se han ido registrando a lo largo del tiempo a partir de proclamación de Derechos Humanos. Pongo por ejemplo a Olimpie de Gouges, quien en 1792 en su ¨Declaración de los derechos de la mujer ciudadana¨ afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Fue guillotinada por el gobierno de Robespierre al que adhería. ¡Que revolución la francesa! que guillotina a una mujer porque quiere tener los mismos derechos que el hombre.

El nombre de feminismo está mal puesto y hace suponer que es un asunto de las mujeres. Parecería, si nos vamos a los extremos, que tenemos que terminar con los hombres y autoabastecernos. Dicho así suena todo lo ridícula que pretendo hacer aparecer la frase.

En los diversos capítulos del texto citado (Se va a caer), aparecen negados totalmente los aspectos protectores del ¨terrible patriarcado¨. La pareja humana especialmente, también la de muchos otros mamíferos y aves también es una sociedad para proteger la prole y los ancianos, para pensar juntos usando cada uno los aspectos mejor logrados de su psiquismo. No es un modelo de harem ni de tribu. No es tampoco necesariamente una pareja heterosexual, ni homosexual, ni bisexual, ni transexual. Puede también ser un grupo de tres o de los que se decida libremente. ¿Por qué no tenemos que pensar que la familia tal como la regula el imaginario social es lo que produce más gratificación? Hay otras sociedades que han funcionado grupalmente asociándose para la autodefensa y la de la cría. Pues no si no es como dice la Biblia o el Corán o el libro que quieran no sirve.

El libro citado, recopilado por Susana Gamba, tiene muchos artículos de interés escritos por militantes feministas. Todos adolecen de esa característica que produce reacciones negativas. Asi como el antisemitismo no es un problema judío, tal como dijo Sartre sino de los huecos que pretenden llenar su oquedad con una absurda condición negativa que es no se judíos; el feminismo no es un problema de las mujeres sino de quienes no encuentran cualidades en si mismos y pretenden ser mejores porque tienen el sexo a la vista. La lucha debe ampliarse. Los varones, ganan en esta lucha más de lo que creen, en vez de una sometida a quien suponen no pueden darle responsabilidad, pueden tener en una misma persona amiga, amante, compañera.

Hay una frase de Gamba que quiero transcribir: En la sociedad capitalista no se produce lo que necesitan las personas sino lo que da beneficios (pag.103).

Otro comentario sobre el tema es que el lamentable patriarcado cuando es ejercido por una buena persona, respetuosa, libre, autónoma, también tiene aspectos protectores, implica responsabilidad por el bienestar de quienes están en su grupo.

La división en grupos, según las maneras de satisfacer la pulsión sexual lleva a discriminaciones que pueden dejar afuera hasta los, hasta hoy. dueños de la salud, los heterosexuales.

