Acuerdo con el FMI: posibles "recalibraciones" y estrategias de inversión

El conflicto bélico Rusia-Ucrania llevó a una disparada notable en los precios de los commodities, en especial de los energéticos. Así, la cuenta de importaciones energéticas de Argentina será más abultada, aunque estimamos que de momento el alza en los commodities agrícolas exportados por el país pueden compensarla. No obstante, creemos prudente monitorear la dinámica de estos precios hacia adelante dada la volatilidad reciente. Con todo, vemos que la meta de acumulación de reservas (USD5,8bn en 2022) no correría, en principio, riesgo de incumplimiento, aunque de complicarse por el lado de importaciones creemos que la “recalibración” del FMI no pasaría por la meta de reservas a acumular sino por una aceleración del tipo de cambio real para lograrla.