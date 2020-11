FMI: "El plan lo trazamos nosotros" (Martín Guzmán)

El síndrome de la hamburguesa y el combo

En la Argentina funciona más que en cualquier parte del mundo. La hamburguesa en sí misma es comestible. Pero el sistema completo de las cadenas de comida rápida es la “experiencia de la hamburguesa”. Hace veinte años no había mayonesa ni mostaza en el local de Time Square, solo salsa kétchup en frascos a pistón. Hoy en día pides mayonesa o mostaza. Si no comes papas fritas ni bebes gaseosa, no tienes que pedir un “combo”. Inclusive el propio sándwich se puede pedir sin lechuga. No obstante en la Argentina, lo que mejor funciona es el combo.

Tenemos las consecuencias de comprar combo pedagógico. Los estadounidenses promedio no son conscientes de las repercusiones de su instrucción y su política en el resto del mundo, especialmente en la Argentina. EEUU tiene relatos y mitos. Muchos líderes argentinos conviven y abrevan la noción de héroe de John Wayne-una ex ministra de Seguridad, una ex Gobernadora de la provincia que repetía “vamos a hacer lo que haya que hacer”. Frase sucedánea a la de John Wayne: “vamos a hacer lo que los hombres tienen que hacer”. Una parte del liderazgo eligió EEUU como “el futuro”, ejerciendo sobre los demás ciudadanos una negación a la libertad e ilusión del propio potencial para crear futuros alternativos.

Definiciones perversas

Las definiciones son expresiones relacionales. La imagen que asumimos de nosotros mismos incluye la idea que tenemos de los demás y, en parte la relación y nuestras acciones dependen de esto. Referida a las universidades, solo mencionar: “todos sabemos que los pobres no llegan”. De ese dicho da cuenta el estado de la educación en la provincia de Bs.As. La imagen que se embutió en los argentinos con el falso sentido de: “somos los peores del mundo”, ha tenido siempre menos que ver con nuestra historia que con la realidad que requiere una forma de actuar en el presente, con vistas al futuro.

Me preocupa la imagen vulgar y apática que tienen algunos compatriotas de sí mismos y del país. Esto es lo que ha posibilitado establecer relaciones retorcidas y destructivas como la del ex presidente quien estimuló: “hay que enamorarse de Christine Lagarde”.

Pueblo, científicos y supra-poder

Amo al pueblo y a los intelectuales estadounidenses, aprecio muchas de sus luces, tengo amigos. Pocas sociedades son tan abiertas, dotadas de recursos para aprender y expresar ideas. Sin embargo el producto de una gigantesca estructura mediático-cultural expide series de TV y películas, cuyas construcciones están hechas desde su perspectiva. Aunque suene a teorías conspirativas, fue Dwight D.Eisenhower quien alertó a sus compatriotas del peligro que corría la humanidad frente al supra-poder.

Sabemos que el supra-poder mantiene al norteamericano “de a pie” cerrado a las experiencias e ideas del resto del mundo y aumenta el aislamiento. El supra-poder es un lugar donde no llega el control democrático y, es responsable de elaborar lemas para volver a las personas conniventes con errores contrarios a la reflexión.

Mientras el desconocimiento de lo cognoscible funcione, el pensamiento propio no podrá prevalecer. Ni ellos conocen lo que nos pasa, ni alguno de los nuestros sabe porque no podemos ser EEUU. El marketing político un día crea “el eje del mal”, demonizando naciones que no conoce, y enseña el concepto aprovechando su supremacía por sobre lo que los propios pueblos saben de sí mismos. Verbigracia: recuerdo la entrevista donde una estrella periodística estadounidense entrevistó al ex presidente Ahmadineyad (Irán), diciendo: “ustedes los árabes…”. Ahmadineyad desconcertado interrumpió: “no somos árabes, somos persas…”. Más tarde le pidió intervención en el conflicto palestino y, Ahmadineyad respondió: “¿yo qué tengo que ver con los asuntos palestinos?”. El remate fue apoteótico. A la sugerencia del periodista: “los iraníes deberían hacer esto y aquello…” la respuesta de Ahmadineyad fue: “¿Qué le hace pensar que lo que crean u opinen ustedes nos interesa? - Vea señor, hace cinco mil años nosotros éramos el Imperio Persa y ustedes no existían”…

La economía estadounidense y su influencia en el FMI

Por lo dicho, al ser la economía estadounidense la más dinámica del mundo, tiende a ser materia de anhelos y paralelismos. Produce envidia igualitaria que ciega. Incluso a doctores argentinos incultos y resentidos. Como EEUU es el país más poderoso, sus consignatarios culturales han impuesto una particular visión del papel del Estado en la economía, sobre todo a través de los organismos multilaterales de crédito como el FMI. Aunque la mayoría de la gente ignora que las ideas que defiende y aplica EEUU dentro de su país, difieren de las que sugiere fuera de sus fronteras, el modo en que se interpreta el éxito estadounidense ha tenido y tiene enormes consecuencias económico-sociales. Por eso resulta importante aprender la lección correcta. La que tiene que ver con lo que nos pasa a los argentinos.

A veces lucimos inclementes con el FMI, y se debe al hecho de haber sostenido esperanzas aplicando la receta que sugieren una y otra vez. La aceptación de su fórmula para convertirnos en “país normal”, ha sido frecuentemente defraudada. El FMI no vive en el agujero de ozono, hoy tiene líneas de crédito para atenuar las derivaciones de la pandemia. Los argentinos debemos pedir que se respete la propuesta que planteamos. Vivimos en el mismo sistema economico pero existen enormes disparidades de poder, riqueza, y oportunidades. Al fin veremos un acuerdo más exitoso que la triunfal restructuración de la deuda privada. Habrá conversaciones, pero el FMI va a aprobar el programa de Guzmán.

Daños colaterales de la última ayuda del FMI

Recuerde que la Argentina estaría saliendo con más fuerza de la crisis del Covid-19, si no se hubiera rendido al canto de las sirenas, a las viejas promesas y prácticas del Gobierno que fue al FMI después de incurrir en déficit fiscales extravagantes financiados con endeudamiento externo. Luego pretendía corregirlos con ajuste recesivo y mayor desigualdad. La situación testamentaria 2019 imposibilitó que se lograra mucho más que esta suave aunque consecutiva recuperación-mes a mes-que procede desde abril 2020.

La pobreza y el desempleo creciente, la discriminación permanente; tan familiares desde 2016 han sido extremadamente dolorosas. Con la pandemia se hace muy difícil. Pero el idealismo y compromiso que se percibe hoy, a diferencia del período anterior, trajo un soplo de esperanza.

Periodizando: el peronismo invicto en crecimiento del PBI

Sé perfectamente que muchos lectores desconocen la historia de los números. Durante los Gobiernos peronistas hubo crecimiento económico (PBI) y, aunque el peronismo no es una ideología sino una metodología, para que se entienda; fijando un eje central ideológico imaginario, la economía creció con populismo progresista y neoliberalismo menemista. Con Duhalde comienza un ciclo ininterrumpido-segundo trimestre 2002-de 78 meses consecutivos de crecimiento-hasta la crisis mundial 2008. Aun en los años siguientes a la crisis financiera internacional, el PBI creció alrededor de 20% más, hasta 2015 (INDEC Todesca). Durante los años 2003-2015 el PBI creció alrededor de 60% en el acumulado revisado (INDEC Todesca), corregido del anterior, que mostraba alrededor de 80%. Aun en dólares más que se triplicó al cambio oficial y, si tomamos el “blue”, 2.5 veces el PBI de 2003.

Durante los primeros dos Gobiernos de Juan Perón (1945-1955) el PBI creció en el acumulado alrededor de 36% (CEPAL), hasta la interrupción del orden institucional donde crecía al 5%. Luego en los cortos 1.035 días (1973-1975)-incluyendo el látigo del Rodrigazo-el PBI creció alrededor de 11% (BCRA-Ministerio de Economía)-en medio de una conflictividad político-social de magnitud y, con el Golpe de Estado en marcha.

Menem lo hizo (1989-1999)

Neoliberalismo enancado en peronismo, aparentemente ineludible visto en contexto y poniéndole mucha voluntad, a la distancia. Pero para ser objetivos, Cavallo llegó a ser popular y Menem mil veces más eficiente que el ingeniero. Se duplicó el PBI (en millones de dólares corrientes (FIDE), o creció (+44%) en términos porcentuales (INDEC), aun con condicionamientos políticos-económicos (1989-1991) como el segundo episodio carapintada a balazos, el golpe de mercado B&B y la segunda hiperinflación. Recuerde también el marco internacional en que asume el hombre de las patillas: Caída del muro de Berlín (1989), Consenso de Washington (1990) y el académicamente denominado “pensamiento único”.

Con todas las críticas reales como desempleo de dos dígitos, desindustrialización, enajenación de los bienes públicos, etcétera; el menemismo se endeudó, pero el PBI creció hasta el default ruso, habiendo sorteado el efecto Tequila, la crisis del arroz y la devaluación de Brasil.

La verdadera causa de la reciente decadencia argentina

En 2015 un discurso mesiánico proclamaba con “aires fundacionales”-como en 1976- el advenimiento de una “nueva era”. Se terminarían los resabios de 70 años. Habría unidad para los argentinos, terminaría la grieta, llegaban diálogo, trasparencia, honestidad y prosperidad.

Pero desde el comienzo recesivo e inflacionario de 2016 todo fue un caos, con una breve ráfaga en 2017. Diciembre 2019 desembocó en una crisis terminal.

Se esperaba el final del populismo. Paradójicamente en 2015 se habían acortado diferencias de ideas con los más pudientes y muchos se unieron en contra de los responsables del crecimiento. Iba a restaurarse la versión mitológica del país serio del primer centenario.

Teoría del crecimiento (Solow) vs. teoría del crecimiento invisible (Dujovne)

Como durante cuatro años nunca había nada que mostrar, prometían “el próximo semestre”, veían “brotes verdes”, había un “crecimiento invisible” (Dujovne) y, sermoneaban a los peronistas. Mientras disparaban el gasto; duplicaban la relación deuda/PBI, se estancaban las exportaciones, devaluaban, reperfilaban y, la lluvia de inversiones nunca llegaba. El derrumbe acumulado del PBI en el periodo alcanzó alrededor de 5%, el PBI per cápita se desplomó 11% (Sturzenegger). Hemos vivido cuatro años destruyendo PBI. En dólares (-40%).

Devastaron desde la producción de bienes y servicios hasta la producción de ideas. Este final de ciclo corto y a la vez eterno, no puede volver a repetirse, perdieron una oportunidad histórica. Fue el FMI, quien en 2018 reanudó su relación, después de 13 años de ausencia en la Argentina. En unos meses prestó u$s 44.800 millones. Contra sus propias reglas, desperdició dólares para que se fuguen y perdió su autoridad académica.

Por esa razón y porque necesitamos crecer, esta vez el plan lo trazamos nosotros.

Profesor de Posgrado UBA. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani