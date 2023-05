Freelancers en Argentina: una tendencia que crece junto con sus necesidades tecnológicas

Esta semana se conmemoró en todo el mundo el Día del Trabajador, y me pareció una buena excusa para reflexionar sobre una modalidad de trabajo que me llama cada vez más la atención: los freelancers. Argentina es conocida por su talento “for export”, y los profesionales de este país son buscados alrededor del globo por compañías de todos los sectores. De hecho, de acuerdo con un reporte de Contratación Global de Deel Lab for Global Employment, Argentina es el tercer país del mundo más atractivo para contratar talento remoto, y es el primero de América Latina, por encima de Brasil y Colombia.