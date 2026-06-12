Con Lionel Messi, el once que se perfila para el debut de Argentina ante Argelia

Lionel Scaloni ultima detalles y prepara al equipo para el primer encuentro del Mundial 2026. Sin Nicolás Tagliafico, aparecen dos posibles reemplazantes.

El capitán Lionel Messi, fija en el once para el debut.

La lesión de Nicolás Tagliafico en el amistoso ante Honduras, a días del debut, obligará a Lionel Scaloni a reordenar el equipo de cara al once que saldrá a la cancha ante Argelia en el primer partido del Mundial 2026 . Cómo podría formar la Selección argentina .

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Con cuatro entrenamientos por delante, el director técnico tiene margen aún para ensayar un posible equipo sin el lateral y probar a los eventuales reemplazantes.

A cinco días del debut, la formación de la Selección argentina presenta varias dudas. La línea de fondo es una de ellas, pero también aparece una incógnita en el puesto de centrodelantero.

La baja del lateral titular le plantea un dilema al entrenador abrió un dilema en el cuerpo técnico: ¿Quién lo reemplazará? En ese marco, hay dos alternativas son zagueros zurdos.

Facundo Medina y Lisandro Martínez corren con ventaja para reemplazar a Tagliafico. Pese a ser centrales, pueden reconvertirse en jugadores de banda como lo hicieron en otras oportunidades.

La zaga central tendrá a Cristian Romero como una fija como primer marcador central en la Selección argentina. La duda recae en si lo acompañará Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

Si Otamendi se impone en la pulseada, el zurdo del Manchester United podría pasar a ocupar el lateral izquierdo. Sin embargo, si Scaloni opta por Martínez, crecen las chances de que Medina se corra a la banda.

enzo fernandez entrenamiento

En el mediocampo, el cuerpo técnico eligiría a los tres estandartes de la campeona del mundo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis MacAllister. El cuarto volante sería Thiago Almada, quien le ganaría la pulseada a Giuliano Simeone.

El lugar del campo de juego que también presenta dudas es el del centrodelantero. Julián Álvarez continúa en recuperación de su dolencia en el tobillo. Con varios entrenamientos por delante, el técnico aún tiene margen para probar.

Si decide no utilizarlo, su lugar será ocupado por Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien acompañaría a Lionel Messi en el frente de ataque. Como segunda opción aparece José López, el nueve del Palmeiras.

La probable formación de Argentina vs Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.