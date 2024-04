¿Hasta dónde llegará el rally del bitcoin?: La cripto solo encuentra motivos para seguir subiendo

¿Cómo es que bitcoin ha triplicado su valor en un año de 20.000 a casi 70.000 dólares? ¿ Qué está pasando? ¿No estaba muerto? Mientras muchos lo vaticinaban, los grandes jugadores - bancos, fondos como BlackRock, grandes fortunas, entre otros- no han parado. Y nuestros clientes han operado x10 en los últimos 3 meses.

El año 2024 es muy especial. No solo por las características particulares a las que nos tiene acostumbrados esta criptomoneda, sino también por la confluencia de múltiples factores. Desde Bit2Me queremos compartir las 7 claves que, según nuestra opinión, explican lo que está sucediendo y lo que creemos que va a suceder en los próximos meses.

2- El factor escasez : bitcoin, una maravilla de la ingeniería, es un activo realmente escaso. Pocas veces se han visto activos en los mercados finitos. El dinero fiat no es finito, ya que las divisas se pueden imprimir, generando nuevas bases monetarias. Las acciones pueden hacer ampliaciones de capital. Y lo mismo sucede con las materias primas, ya que pueden aparecer nuevos yacimientos o reservas. Solo el oro puede considerarse más escaso. Pero de repente aparece bitcoin en escena, con una emisión final -basada en matemáticas exactas- de solo 21 millones, volumen que no se modificará nunca.

3- El esperado halving: este proceso técnico está programado en el código abierto de bitcoin y define los momentos de emisión que atravesará esta cripto en toda su recorrido. El concepto es simple: cada 10 minutos se emiten nuevas unidades de bitcoin en el sistema y cada cuatro años se divide la cantidad de bitcoins que se reparten en esos 10 minutos. Se estima que entre el 18 y el 20 de abril asistiremos a una nueva división, es decir, estaremos en presencia del cuarto halving en la historia de bitcoin y con él, el inicio de un nuevo ciclo. Tal como lo muestran los halvings anteriores, en este momento se produce una escalada importante de precios, ligada a la mayor escasez que se genera.

4- El factor MICA: la propuesta de Regulación de Mercados de Criptoactivos (MICA) elaborada en la Unión Europea es un marco regulatorio desarrollado desde 2018 para ayudar a regular, homogeneizar y ordenar el sistema de activos virtuales.

5- El ingreso de actores institucionales: en Europa, los bancos han iniciado gestiones para ingresar al negocio cripto, desarrollando la infraestructura necesaria para comenzar a ofrecer activos virtuales en un futuro cercano. Desde Bit2me ya tenemos grandes clientes con estas características, como Telefónica (que hace unos días ha anunciado el lanzamiento de su propia wallet), BBVA y varias Fintech.

6- Las nuevas fronteras: el mercado de los cripto activos parece correr sus límites, más allá de los ETF, lo que seguirá beneficiando su adopción. Tras el movimiento de la Securities and Exchange Commission (SEC), las autoridades británicas se plantean aprobar los Exchanges Traded Notes (ETNs), pagarés que cotizan en bolsa. Estos instrumentos de valor de deuda estarían respaldados por criptomonedas. De esta forma, el regulador británico se propone ampliar los productos basados en cripto para inversores profesionales. La Financial Conduct Authority (FCA) anunció que no se opondría a esta solicitud si los fondos profesionales formalizarán sus peticiones profesionales.

7- El contexto económico internacional: el contexto económico de incertidumbre constante, como el crecimiento de la inflación a escala global durante estos últimos años y el endeudamiento en los países más avanzados hace que haya más interés en activos virtuales como el bitcoin. La deuda estadounidense es gasolina para el bitcoin. Según diversos bancos el apalancamiento del país aumenta en un billón de dólares cada 100 días, lo que implica una degradación de su valor que supondrá un 9,3% del producto interior bruto (PIB) en cuatro años, desde el 6%-7% actual. Con esta premisa, los activos como el oro y el bitcoin, que sirven de refugio para cubrirse ante un dólar más débil, podrán estar alcanzando en torno a máximos históricos.