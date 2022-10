Qué retos debemos asumir las organizaciones para lograr la igualdad de género

Por otro lado, contratar mujeres es un buen negocio. Los datos demuestran que las organizaciones con participación femenina en las posiciones de liderazgo obtienen mejores resultados. Sin embargo, representamos solo cerca del 40% en la fuerza laboral y ocupamos 28% de los puestos de liderazgo[1]. Esto se debe a que a lo largo de nuestras carreras nos enfrentamos con diferentes obstáculos que nos dificultan alcanzar esos puestos: la forma en la que nos educan, una cultura de negocios muy arraigada a conceptos masculinos en el mundo, pensar en posiciones según estereotipos de género y no en las competencias que un perfil realmente requiere y la falta de confianza son algunos ejemplos. No nos entrenan para tomar riesgos, sino que nos entrenan para estar un paso atrás, en roles de cuidado o asistencia.

Asimismo, está demostrado que pensar en políticas que ayuden a disminuir la brecha de género en el ámbito laboral e invertir en el desarrollo de las personas será beneficioso tanto para las empresas como para los países.

A saber, los hijos e hijas de mujeres que trabajan[2]:

Estudian por lo menos dos años más que las mamás.

Ganan hasta 23% más que las hijas e hijos de mujeres que no trabajan.

Operan en el hogar (realizan tareas de cuidado) hasta 4 horas más que hijos de mujeres que no trabajaron.

En cuanto al ámbito académico, nosotras no somos mayoría en aquellas carreras que nos van a ayudar a tener un mejor ascenso profesional, ni en las mejores pagas o en las que se condicen con los puestos más demandados. Por ejemplo, la participación femenina en carreras STEM (ciencia, tecnología e ingeniería) es del 8%. Teniendo en cuenta este panorama, desde ManpowerGroup creemos que resulta fundamental trabajar en estas problemáticas de forma articulada junto a instituciones, gobiernos y empresas, invirtiendo para tener equidad de género en campos dominados por hombres.

Para avanzar en ese sentido, tenemos que promover el desarrollo de habilidades técnicas y humanas que ayuden a las colaboradoras a crecer, como así también establecer metas que las lleven a alcanzar puestos de gestión, gerenciales o directivos. Hoy por hoy observamos el cambio en los roles de liderazgo que trajo la pandemia en el mundo. Las empresas deben ser más humanas, estar más cerca de lo que los colaboradores necesitan. Para ello, requieren líderes más humanos, más resilientes, más formadores de equipo, que justamente son las competencias que observamos mayormente desarrolladas en las mujeres. Estamos mejor preparadas para inspirar y motivar a otras personas, tenemos la facilidad de construir mejores relaciones a largo plazo, y hemos desarrollado habilidades como la colaboración y el trabajo en equipo, muy preciadas y difíciles de encontrar en el talento actual.

El mundo necesita sacar el mayor provecho del talento disponible, ya que el 75% de los empleadores a nivel global dice que no encuentra los perfiles que necesita. Existe una enorme oportunidad.

Para que el camino hacia la equidad sea exitoso, todas estas acciones deberán estar acompañadas de un cambio cultural que comience desde la infancia. Desde pequeñas contamos con pocos modelos a seguir (role models), y es por ello que tenemos que enseñar a las niñas historias de éxito que les resulten cercanas, alcanzables y realizables y que logren inspirarlas. Hoy no es posible renunciar a los valores y metas, a los sueños, a la orientación sexual, en definitiva, a ser feliz. El trabajo tiene que ser congruente con esto para que ser una persona exitosa. Las organizaciones debemos empatar ese propósito personal y ver al empleo desde una perspectiva distinta. Ya no es más el medio por el que me gano la vida sino por el que hago mi vida, porque me ayuda a desarrollar otras potencialidades como persona. La transformación cultural será la fuerza del cambio para que las mujeres nos replanteemos metas y objetivos, así como el rol que juega en el mundo laboral.

