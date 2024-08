Inflación, desocupación, pobreza y reservas

En 1989 tuvimos el salto mayor de inflación al 3.000% con desocupación de 25% y pobreza cercana al 50% con el agravante que las reservas del BCRA eran de tan solo U$S 117 millones; en 2001 la inflación era -1.2% con desocupación del 25% pobreza del 57% y reservas de U$S 33.000 millones. Aclarando que desde 1998 a 2001 existía una situación de paralización de la actividad económica.

En los períodos intermedios los niveles de inflación se mantuvieron entre esos escalones y tanto la desocupación como la pobreza volvieron a niveles promedios no menores a 30% (salvo algunos meses de 26-27%). Muchos de estos valores se repitieron posterior al año 2001. Ya que en 2015, según datos oficiales, la inflación era del 27% la desocupación de 6.5% y la pobreza del 29% con reservas cercanas a los U$S 37 MM; en 2019 la inflación llegaba al 55% anual, desocupación al 9% y pobreza al 39% con reservas de U$S 35 MM; en 2023, la inflación arribo al 211% desocupación del 5.5% y pobreza de 44% con reservas en el orden de los U$S 33 MM.