Inversiones: oportunidades y desafíos de cara al segundo semestre

En cuanto a la ruptura de las cadenas de suministros, se hace referencia a la escasez de la oferta de bienes como consecuencia de problemas logísticos, fundamentalmente en China, ocasionados por los cierres de fábricas a causa de rebrotes de Covid-19. En este sentido, las noticias de laxitud de las restricciones en el país asiático son vistas positivamente por el mercado, ya que contribuyen a la reactivación de la actividad económica. No obstante, el conflicto bélico Rusia-Ucrania continúa siendo un tema candente dado que Rusia es una potencia energética y el mayor proveedor para la Unión Europea, por lo cual, insuficiencias en la provisión de energía tienen su correlato en precios (y en la inflación).

El segundo semestre sigue siendo desafiante por los riesgos globales antes mencionados y porque no es una tarea sencilla encontrar rendimientos que superen a la inflación, pero existen opciones en el espectro de activos de renta fija para tratar de morigerar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo. Cuando mencionamos renta fija, hacemos referencia a bonos que pueden ser emitidos por gobiernos o empresas y cuentan con una estructura de pago de intereses y capital con fechas específicas, que se estipulan al momento de su emisión. A pesar de que estos títulos sufren oscilaciones propias de la oferta y demanda; en cada fecha de pago el emisor desembolsará lo pactado.

Para inversores de perfil muy conservador, existe la posibilidad de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo (6 meses – 1 año) con rendimientos de 2.9% y 3.2% respectivamente. Se trata de los bonos conocidos como “libres de riesgo” que suelen ser una referencia de tasas mínima para otro tipo de emisores. También, es posible adquirir bonos de empresas de alta calificación crediticia, como por ejemplo, el bono de Ford Motor Co con vencimiento 2026 que ofrece un retorno del 4.5%. Para perfiles más moderados, el bono garantizado de la petrolera brasileña Petrorio con vencimiento 2026 con un rendimiento en torno a 7%.

Por otra parte, localmente a través de Balanz, se puede acceder a un universo de fondos que replican las principales tendencias y estrategias de inversión a nivel mundial tales como el fondo New Capital Global Equity Conviction, ideal para aquellos perfiles que quieran apostar a una recuperación de mercado a través de una estrategia flexible que transita entre compañías Value y Growth de Estados Unidos y resto del mundo, buscando identificar las mejores oportunidades dentro de cada sector y región. Para los inversores que deseen poder capitalizar una recuperación en la renta fija, sugerimos tomar posición en el Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund que invierte puntualmente en bonos corporativos y del gobierno de distintos países emergentes. Cabe destacar que, a diferencia de los bonos, los fondos de inversión no cuentan con fechas de pago específicas, sino que los cobros de intereses y capital son reinvertidos constantemente.

En síntesis, el inicio del nuevo semestre parecería contar con expectativas renovadas dentro del público inversor. Si bien los analistas esperan que los datos positivos se reafirmen en los próximos meses para contar con una tendencia clara, creemos que para algunos perfiles puede ser interesante comenzar a tomar posición en algunos de los activos de riesgo propuestos.

Director Wealth Management Balanz Capital