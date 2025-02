Javier Milei, el lado oscuro de lo cripto, libertarismo y manipulación financiera

Su admiración por el ecosistema cripto no es casualidad: representa un mundo donde el capital se mueve sin regulaciones, la opacidad es norma y el poder se concentra en pocas manos.

Javier Milei no es solo un político disruptivo; es un personaje que mezcla economía, criptomonedas y un halo de misticismo esotérico que lo separa de cualquier otro líder contemporáneo. Su admiración por el ecosistema cripto no es casualidad: representa un mundo donde el capital se mueve sin regulaciones, la opacidad es norma y el poder se concentra en pocas manos. Pero, ¿es esta fascinación con lo cripto un reflejo de su ideología o una estrategia para insertarse en una élite financiera que desafía al Estado y las instituciones? En este artículo, exploramos las conexiones entre Milei, los magnates cripto y la tecnoplutocracia que busca redefinir el orden económico global.

Figuras centrales del ecosistema cripto: currículos y prontuarios

El ecosistema de las criptomonedas ha generado una serie de actores que han acumulado fortunas multimillonarias en tiempos récords, posicionándose como nuevos líderes de la economía digital. Entre ellos se destacan emprendedores de mentes financieras y tecnológicas brillantes y otros controversiales:

Changpeng Zhao (CZ) : Fundador de Binance , el exchange más grande del mundo, que ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero y regulaciones laxas .

: Fundador de , el exchange más grande del mundo, que . Sam Bankman-Fried (SBF) : Fundador de FTX , cuyo colapso en 2022 reveló la fragilidad y la falta de regulación del sector cripto.

: Fundador de , cuyo reveló la fragilidad y la falta de regulación del sector cripto. Brian Armstrong : CEO de Coinbase , una de las pocas empresas cripto que cotizan en bolsa y que ha intentado establecer un puente entre la economía tradicional y la blockchain.

: CEO de , una de las pocas empresas cripto que y que ha intentado establecer un puente entre la economía tradicional y la blockchain. Vitalik Buterin : Cofundador de Ethereum , impulsor de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes, con una visión más descentralizada del poder.

: Cofundador de , impulsor de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes, con una visión más descentralizada del poder. Justin Sun : Fundador de TRON , figura controversial con acusaciones de fraude y manipulación de mercados .

: Fundador de , . Michael Saylor : Ex CEO de MicroStrategy , promotor de Bitcoin como reserva de valor corporativa.

: Ex CEO de , promotor de como reserva de valor corporativa. Richard Heart: Influencer cripto, creador de HEX y envuelto en polémicas por presuntas estafas piramidales.

Estos actores han construido emporios financieros que desafían las estructuras tradicionales del capitalismo, con una combinación de innovación tecnológica, marketing agresivo y vacíos regulatorios.

La relación con el poder político y las regulaciones

A pesar de que la narrativa de las criptomonedas se basa en la descentralización y la eliminación de intermediarios, los cripto-magnates han construido estrechos vínculos con actores políticos clave, al igual que Elon Musk o Marc Zuckerberg:

Lobby y financiamiento político : Empresas cripto han gastado millones en lobby para influir en regulaciones favorables . Sam Bankman-Fried, por ejemplo, donó grandes sumas a campañas políticas en EE.UU.

: Empresas cripto . Presión regulatoria : Gobiernos de EE.UU., China y la UE han comenzado a implementar restricciones y regulaciones más estrictas, pero la resistencia del sector es fuerte.

: Gobiernos de EE.UU., China y la UE han comenzado a implementar restricciones y regulaciones más estrictas, pero la resistencia del sector es fuerte. Relaciones con figuras políticas: Algunos criptoempresarios han promovido “ideologías libertarias”, alineándose con políticos como Javier Milei o legisladores de derecha alternativa en EE.UU.

Esta relación entre los cripto-magnates y el poder político refuerza el carácter technoplutocrático de este ecosistema, permitiendo que estos actores continúen operando con regulaciones flexibles y mantengan su poder económico.

Ecosistema financiero opaco y relación con el crimen organizado

El anonimato y la falta de regulación han convertido a las criptomonedas en una herramienta atractiva para realizar actividades ilícitas:

Lavado de dinero y crimen organizado : Carteles de droga y redes de trata han utilizado criptoactivos para evadir controles financieros.

: Carteles de droga y redes de trata han utilizado criptoactivos para evadir controles financieros. Stablecoins y su impacto en mercados emergentes : Tether (USDT) y otras stablecoins han facilitado la evasión de sanciones y han sido adoptadas en economías inestables.

: y han sido adoptadas en economías inestables. Estafas y esquemas Ponzi: Muchos proyectos cripto han resultado ser fraudes, aprovechándose de la falta de educación financiera y la especulación.

Crisis y volatilidad: Un riesgo sistémico

El ecosistema cripto se ha caracterizado por ciclos de auge y caída (boom & bust) extremos:

Colapso de Terra/Luna : Demostró la fragilidad de los ecosistemas DeFi y la falta de respaldo en stablecoins algorítmicas.

: Demostró la fragilidad de los ecosistemas DeFi y la falta de respaldo en stablecoins algorítmicas. FTX y la crisis de confianza : El colapso de FTX reveló la interconexión de los actores cripto y la vulnerabilidad del sistema.

: El colapso de FTX reveló la interconexión de los actores cripto y la vulnerabilidad del sistema. Bitcoin y su relación con los mercados tradicionales: A pesar de su promesa de descentralización, Bitcoin y otras criptos han demostrado correlaciones con los mercados financieros tradicionales.

Comparación con los magnates tecnológicos tradicionales

Si bien los cripto-magnates y los magnates tecnológicos comparten características, hay diferencias clave.

image.png

Los cripto-magnates han emergido como una nueva élite dentro de la technoplutocracia, desafiando las estructuras tradicionales del capitalismo y creando un ecosistema financiero paralelo. Sin embargo, la volatilidad, la falta de regulación y los constantes escándalos como $Libra han puesto en duda la sostenibilidad de su modelo de poder. En los próximos años, su relación con los gobiernos y su capacidad para evitar colapsos sistémicos determinarán su permanencia como actores dominantes en la economía global.

Además, su integración dentro del marco de la technoplutocracia expande las conclusiones sobre concentración de poder, alteración de la democracia y capitalismo de vigilancia. Los cripto-magnates, al igual que los magnates tecnológicos tradicionales, contribuyen consciente o inconscientemente a la erosión de las instituciones democráticas y al desplazamiento del control económico de los Estados hacia entidades privadas con un alcance sin precedentes.

El auge de las criptomonedas no es solo una cuestión tecnológica o financiera. Es el síntoma de un cambio de paradigma donde el poder ya no reside en los Estados, sino en redes opacas manejadas por tecnócratas y especuladores digitales. Milei, con su retórica libertaria y su fe en lo cripto, encarna la transición hacia un mundo donde las reglas del juego ya no las dicta la democracia, sino algoritmos, exchanges sin regulación y mercados paralelos. ¿Estamos presenciando una revolución financiera o el prólogo de una nueva oligarquía digital? En este tablero de ajedrez, las piezas ya están en movimiento, pero la pregunta clave sigue siendo: ¿quién mueve realmente los hilos?

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros