La IA inclusiva es fundamental para reflejar y respetar a las diversidades

Las empresas y los profesionales del sector tecnológico debemos unirnos a este esfuerzo por una herramienta que no excluya a nadie y que represente a nuestra comunidad de manera plena.

En este sentido, el estudio The AI Index Report 2024 de la Universidad de Stanford revela que en los datos utilizados para entrenar LLM predominan sesgos de género y raciales. Igualmente, las alertas del último informe de la UNESCO, en marzo de este año, han señalado esta problemática relacionada con estereotipos de género regresivos. Esta realidad, puede llevar a perpetuarlos, y a su vez excluir la gran variedad de voces. Además, un informe de McKinsey & Company señala que las organizaciones que cuentan con equipos diversos, inclusivos, y equitativos son más eficientes, productivos, innovadores y creativos.

Y es que, para lograr este objetivo, es vital considerar varios aspectos clave. Desde una perspectiva económica, el mercado laboral actual, de la informática en general y en el de estos sistemas en particular, no es lo suficientemente amplio para satisfacer todas las necesidades tecnológicas. Fomentar la diversidad, ayuda a cubrir esta brecha al atraer a más personas de distintos orígenes, además de promover la generación de soluciones más ingeniosas y efectivas para abordar los desafíos más críticos de la sociedad. Además, en términos de justicia y equidad, los potenciales prejuicios en los conjuntos de datos pueden llevar a resultados problemáticos si no se abordan adecuadamente.