Las 10 mejores acciones de la bolsa de EEUU en los últimos 30 años

New York Stock Exchange

La inversión no es solo números, es psicología también.

En el mundo real, las emociones juegan un papel fundamental. Recordemos que es muy difícil sostener pérdidas (además de no ser recomendable). Y más dificil aún es no tentarse y vender cuando uno está en ganancias. No se trata solo de comprar y mantener. Se trata de tomar decisiones en un entorno incierto.

¿Hubiéramos tenido la fuerza para mantenernos cuando la acción se duplicó o nos hubiéramos ido contentos con una ganancia del 100% en poco tiempo? ¿Nos hubiéramos quedado en las cinco caídas superiores al 50% que tuvo Apple o hubiéramos vendido? La inversión no es solo números, es psicología también.

Pasemos a los nombres del ranking:

MNST (Monster Beverage): Produce y comercializa bebidas energéticas y productos relacionados. Tuvo un retorno promedio anual del 31,1%.

AMZN (Amazon): Empresa líder en comercio electrónico, servicios en la nube, entretenimiento y dispositivos electrónicos. Tuvo un retorno promedio anual del 32,6%.

AAPL (Apple): Diseña y vende productos electrónicos, software y servicios en todo el mundo. Es actualmente la empresa más grande del mundo. Tuvo un retorno promedio anual del 24,7%.

NVDA (Nvidia): Desarrolla unidades de procesamiento gráfico (GPU) y tecnologías de computación visual. Está en auge debido a la inteligencia artificial. Tuvo un retorno promedio anual del 29,1%.

NVR (NVR Corp): Constructora de viviendas y proveedora de servicios de hipotecas residenciales en EEUU. Tuvo un retorno promedio anual del 23,3%.

POOL (Pool Corp): Distribuidora de equipos, suministros y productos relacionados con piscinas y áreas de recreación. Tuvo un retorno promedio anual del 24,5%.

MO (Altria): Compañía de productos de tabaco y otros productos relacionados. Tuvo un retorno promedio anual del 22,6%.

BIIB (Biogen): Empresa de biotecnología centrada en el desarrollo de terapias para enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes.Tuvo un retorno promedio anual del 22,5%.

AXON (Axon Enterprise): Produce tecnología de seguridad, especialmente para el sector policial, como cámaras corporales y software de gestión de datos. Tuvo un retorno promedio anual del 30,4%.

NFLX (Netflix): Plataforma de entretenimiento por streaming que ofrece una amplia variedad de series, películas y contenido original. Tuvo un retorno promedio anual del 31%.

El índice S&P 500, representado por el ETF SPY, ha registrado un crecimiento del 1447% en estas tres décadas, lo que equivale a un rendimiento anualizado del 9,6%. Si bien es un rendimiento impresionante, la diferencia con las mejores acciones es abrumadora.

Estos casos excepcionales no solo ilustran el potencial de las buenas acciones en el largo plazo, sino también la importancia de la diversificación.

Las lecciones son claras: la persistencia, la innovación y la capacidad de adaptación son características que definen a las empresas que han dominado el mercado durante las últimas tres décadas. Y para los inversores, estas historias de éxito sirven como recordatorio de que identificar y mantener acciones sólidas a largo plazo puede ser muy redituable. Pero tampoco hay que creer que es fácil. De hecho, solo pocas acciones tienen este privilegio.

Aunque identificar acciones sólidas a largo plazo puede ser beneficioso, el enfoque de 'comprar y mantener' (Buy and Hold) no está exento de riesgos. Una caída significativa en el precio de una acción puede poner a prueba la paciencia del inversor. Sin una estrategia de salida bien definida, existe el riesgo de quedar atrapado en una inversión que no se recupere, enfrentando pérdidas considerables.

La ausencia de una estrategia clara puede comprometer el rendimiento a largo plazo y, en algunos casos, impactar significativamente en el capital invertido. Así que lo importante es siempre tener un plan. Recordemos que este ranking muestra solamente las empresas que tuvieron éxito.

Por lo pronto, los retornos de estas 10 acciones hablan por sí solas: aquellos que confiaron en estas empresas innovadoras han sido recompensados enormemente por su visión a largo plazo.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.