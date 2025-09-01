Las 3 mineras de plata con mayores retornos en 2025

La mineras de plata vienen mostrando uno de los mejores años de la última década. Veamos los factores clave que lo explican.

La plata se encuentra haciendo máximos de los últimos 14 años y su configuración de largo plazo es sumamente alcista.

Mientras el mercado sigue enfocado en la inteligencia artificial y las criptomonedas, la plata viene construyendo uno de sus mejores años de la última década: +35%. Y hay algunas empresas relacionadas que subieron mucho más.

Comencemos por el gráfico semanal de la plata, para entender el contexto:

El rally de la plata no es casualidad. Hay factores clave que lo explican. Por un lado, el déficit fiscal en EEUU y la expectativa de mayor emisión monetaria siguen impulsando a los metales preciosos: la deuda ya supera los u$s37 trillions y el mercado descuenta que la única salida será imprimir más dinero, lo que debilita al dólar y fortalece a la plata como refugio.

Además, a diferencia del oro, la demanda industrial de la plata está en niveles récord, ya que es un insumo clave para paneles solares, autos eléctricos, baterías, dispositivos médicos y tecnología de punta.

Por último, la búsqueda de protección en un contexto de conflictos geopolíticos y volatilidad financiera global está atrayendo cada vez más flujos hacia activos reales, con baja correlación con los mercados tradicionales, entre ellos la plata y el oro.

Pasemos al rendimiento de las tres mejores mineras de plata en lo que va del año:

Plata2

1) MAG Silver (MAG) - Rendimiento 2025: +75%

MAG Silver lidera el ranking gracias al excelente desempeño del proyecto Juanicipio en México, una de las minas de plata más prometedoras del mundo. La producción viene creciendo más rápido de lo esperado, con costos controlados y márgenes robustos. Además, los últimos balances sorprendieron al mercado, consolidando a MAG como la gran ganadora del sector.

2) Endeavour Silver (EXK) - Rendimiento 2025: +56%

Endeavour Silver mantiene un sólido posicionamiento dentro de la industria. La reactivación de la mina Terronera, junto con mejores perspectivas en México, impulsó fuertemente sus resultados. Su balance financiero muestra estabilidad y eso le da espacio para seguir creciendo si la plata continúa al alza.

3) First Majestic Silver (AG) - Rendimiento 2025: +54%

First Majestic, con operaciones concentradas en México, logró capitalizar de lleno la suba de la plata. La compañía optimizó procesos en sus principales minas, redujo deuda y anunció un incremento significativo en su producción esperada para 2025. Sumado al sentimiento positivo del mercado, la acción explotó en los últimos meses.

El 2025 está confirmando que la plata volvió a ser protagonista. Con un contexto macro que favorece a los metales preciosos y una demanda industrial en expansión, las mineras están capturando rendimientos extraordinarios. Y nada parece indicar que está por terminar.

Sin embargo, no hay que perder de vista que son activos altamente volátiles. Así como suben más que el metal, también corrigen más rápido. Por eso, hay que elegir bien el tamaño de la posición.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.