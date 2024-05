Las dos bicicletas de Luis Caputo

La (bicicleta 2) o “single speed”, en cambio; es la bicicleta de toda la vida en “la Argentina”, su sencillez evita los atascos de la “cadena”, pero de pago. Es que siempre se producen en el momento más inesperado y, Argentina la “viene pedaleando desde junio 2018. Un ejemplo es, la “bicicleta a Cammesa” o, “bicicletear a Cammesa”. El impago o default, se intentó resolver bicicleteándolos, y luego ofreciéndoles bonos, que en principio fueron rechazados, y ahora estan en proceso de negociación.

En ese sentido (bicicleta 2), el pedaleo para más adelante de la obra pública no toma en cuenta los gastos imprescindibles de mantenimiento que no se pueden bicicletear. Los trenes sin servicio técnico, chocan. La bicicleta 2, a las a provincias se está financiando con un aumento de las alícuotas de los impuestos provinciales y municipales y el impuesto País, que inventa ingresos de 2% del PBI, pero finaliza en 2024.

El paquete fiscal viene a sumar ingresos el primer año, con la reposición del impuesto a las ganancias, el eventual blanqueo y la moratoria, por ahora, dudosos. El enérgico incentivo para sufragar el impuesto a los bienes personales, cancelando cinco años en forma adelantada, es un parche. Como dijimos, la parte importante de la gran mejora exhibida hasta el cansancio por el gobierno, se puede presumir frágil, porque fue conseguida con “bicicleta 2” y, regímenes transitorios adoptados en la ocurrencia temporal, y solo dieron resultado, para una etapa que ya fenece.

BICICLETA MATA EL CIERRE DEL BCRA

Se difundió en estos últimos días que, a través de DNU, el presidente le ordenó al socio de Luis Caputo, Santiago Bausili (BCRA), que le preste al Tesoro Nacional u$s 3.200 millones, a 10 años de plazo, para el pago de deudas en moneda extranjera. A cambio, el Tesoro le suministrará al BCRA Letras Intransferibles con vencimiento 2034. Milei y Caputo bicicletearon al BCRA.

Es falso entonces, que se esté limpiando el balance del BCRA. Al contrario, de esa manera se sigue contaminando, ya que los dólares de las reservas del BCRA pasarán al Tesoro y Caputo, le dejará a cambio, un bono intransferible. En la última revisión, el encubridor FMI estableció que el superávit primario fue 4 veces más alto que lo previsto, no obstante, se implementó la manipulación, o arrebato de u$s 3.200 millones “vivos”, con la promesa de reponerlos en 10 años.

El hecho de fijar forzosamente las tasas de interés y atrasar el tipo de cambio, no brinda auxilio para estabilizar la demanda de pesos, aunque funciona extraordinariamente bien para la “bicicleta 1”.

Los pasivos monetarios amplios como Pases, Bopreal, Lediv y Legar, están engordando a tasas nominales muy elevadas, aun con “tasas subsidiadas”, fuertemente negativas, fondeadas por los contribuyentes y ahorristas; lo que complica el costado monetario para la desaceleración de la multicausal inflación argentina.

Los pasivos monetarios han crecido a una tasa anualizada de 232% en solo 5 meses, aunque nunca ha sido lineal ni coincide en el corto, ni el mediano plazo con la tasa de inflación, es un dato para los monetaristas. Mientras tanto, la base monetaria más los pasivos monetarios amplios crecieron 21 billones, 64% acumulado y 230% anualizado desde diciembre hasta abril. La base monetaria creció 38.6%, los Pases 55%, y los Pasivos monetarios totales 50% durante los meses de mandato Milei.

Estamos en presencia de un programa muy cruel, que acomodó los tantos a favor de los espónsores del gobierno. Milei cree tener un programa de estabilización, pero Caputo y Bausili se han engolosinado con hacer “solidaridad bancaria” o “bicicleta 1”, y no piensan en nada más fácil y legal para perpetrar el saqueo.

Los mal pensados en el mercado dicen que cuando se corte la cadena de la bicicleta, salen todos disparados. No existe ninguna seguridad en el frenado si la cadena se rompe, no hay tiempo para desengancharse de los pedales y, la imprudencia, puede involucrar gente inocente.

Con el actual programa monetario y el aumento sostenido de las tarifas, la inercia de precios, la tasa de inflación hacia fin de año podrá bajar a 6/7% mensual, dice Domingo Felipe Cavallo. La misma inflación que el promedio del primer semestre 2023 (segundo peor semestre de los 8 semestres de Alberto Fernández) y, más alta que en el año más indigno de los 4 de Macri. Habría que llamar a Martin Guzmán para pedirle disculpas, por haber obtenido mejores resultados que Macri, Alberto Fernández y Milei.

Ni el pais, ni la economía consisten en “solo ajuste fiscal”. En todo caso, dado el marco teórico cacareado por el gobierno, se requiere un plan de estabilización con un programa monetario y cambiario consistente para quebrar la inflación. Los programas de estabilización también coordinan las expectativas y, si son correctamente comunicados, suelen torcer las dinámicas de precios (Bob Lucas Jr.).

Pero “la única verdad es la realidad” (Perón), desde ahora, el gasto público comienza a subir, con dos inconvenientes agregados; las tendencias impactan las expectativas inflacionarias que cuando las inquietan y generan más inflación, cualquiera sea el tipo de cambio en discusión de equilibrio de largo plazo de Argentina. Obviamente si todos tiene razón y Milei no, con atraso cambiario, está aumentando la expectativa de una nueva devaluación (+10% en 2 días el blue), lo que no coopera para disminuir la tasa de inflación.

Resaltamos que, venga o no una nueva devaluación, la sola expectativa de que habrá otra devaluación, impulsa los mecanismos de trasmisión inflacionarios. Conjuntamente, la base monetaria y los pasivos monetarios amplios estan engordando a un precio muy costoso, sumando dificultades a la desaceleración a la tasa de inflación.

A pesar de “las focas aplaudidoras del Hotel Alvear”, la hiper recesión se sigue profundizando. En términos de actividad económica, no se advierte ningún tipo de entusiasmo. En abril se produjo un derrumbe de 15.4% en las ventas de hipermercados (Fuente: Scentia). En marzo la actividad industrial cayó 17.2%, igual que en diciembre de 2001 cuando renunció De la Rúa, teniendo menos de 1/3 de la deuda pública de Milei. La deuda pública en abril aumentó U$S 11.000 millones y en el año u$s 43.383 millones, sin incluir la del BCRA ni la de las Provincias.

La única variable de recuperación podrían ser las exportaciones netas, aunque se estan recortando las estimaciones por los bajos rindes, (Expo-Impo), las primeras no experimentaron la sequía que sufrió Alberto Fernández, que disipó u$s 25.000 millones en 2023, y las importaciones se hicieron pomada, por causa de la recesión auto infligida.

El consumo privado no estaría restaurándose vía salarios. Es falso que los mismos dejarán de perder contra la inflación, y luce absolutamente improbable que recuperen del derrumbe que les acaeció. En el mismo sentido, las jubilaciones, pensiones y planes sociales no podrían dar vuelta su situación con este gobierno. No está en la voluntad de esta administración hacerlo. El consumo público obviamente no va a despegar y, después de la caída de 42.2% en marzo de la construcción, no va a ocurrir un brinco, porque el costo en dólares escala por encima del precio final.

La inversión en bienes de equipos es improbable sin el levantamiento del cepo, que luce cada vez más lejano. La profundización creciente de la capacidad ociosa, después de otra caída en marzo de 21.2% en la industria. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53.4% en marzo, en extremo inferior al mismo mes 2023, cuando alcanzó 67.3%.

En resumen, el programa Milei-Caputo arrancó con un “bombo” impresionante, basado en la destrucción de salarios, jubilaciones, default de los gastos primarios, etc. Todo esto con licuación. Con máxima crueldad se aplicaron políticas de ajuste demoledoras. Se hizo con la falsa excusa de evitar una crisis de envergadura, que a posteriori se auto infligieron, con consecuencias destructivas para la mayoría del país. Los enormes daños de la recesión auto infligida por la aplicación de las políticas de ajuste salvaje, han creado una atmosfera social irrespirable.

Recuerde 4 hitos o advertencias sociales, desde el 10 de abril hasta el 9 de mayo. No sabemos cómo sigue porque con el plan actual no cederá la inflación a un dígito anual. La estabilización no sucede, es insuficiente el objetivo de alcanzar el peor año de Macri que endeudándose, fue el doble del de inflación que dejó Cristina Kirchner, sin endeudamiento.

Para volver a ser atractivos para la inversión real y dejar atrás este frustrante depresivo estado de la economía, según Keynes, se requiere la implementación de un programa de estímulos a la demanda agregada: expansión monetaria y fiscal, pero esto es imposible por defecto y por convicciones ideológicas. Pero tampoco son viables las reformas estructurales pro mercado y pro inversión, porque nadie nos presta un dólar y los inversores y los empresarios no creen en este gobierno, aunque celebren su crueldad. Se vienen los despidos en el sector privado, justo cuando la resistencia social comenzó y la oposición se dispone para dar batalla.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros, @pablotigani