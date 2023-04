Las empresas se preguntan: ¿cómo hacer para retener el talento?

El desafío es grande. Porque hay que armar procesos donde cada uno aporte lo mejor de sí, donde la gente pueda brillar y luego, que esto quede en el corazón de las empresas y trascienda a las personas.

Voy a plantearles una metáfora. Supongamos que la empresa es un hermoso jardín dirigido por un jardinero. Este hombre procura que todas las plantas estén al cuidado perfecto: que pudieran estar en su máxima expresión, limpia sus hojas, y cuida de que los insectos no se las coman. Hace todo eso porque le importan los colibríes que lo visitan. Y cuando estos aparecen pone agua y azúcar en un bowl, pero los colibríes siempre se terminan yendo después de tomar.

Entonces idea una jaula para poder capturarlos, pero no tiene buenos resultados. Porque en cuanto los colibríes quedan prisioneros ya no aletean cerca de las flores, sino que se quedan agarrados a los barrotes esperando que las deje salir de ahí. El jardinero no entiende que el objetivo no es que se queden, sino verlos en su máximo esplendor, su arte, sus colores, las líneas que trazan con su vuelo. Para eso, tiene que asegurarse de tener el jardín lleno de plantas dulces y atractivas así los colibríes vendrían todo el tiempo a comer de ellas.

Ya no importará quienes vienen y quienes se van, sino que vayan y vengan sin necesidad de aprisionarlos y así disfrutar de la magia que da la libertad de verlos brillar en donde estén y hagan de ese jardín un lugar único.

Las empresas tienen que dejar de enjaular a los colibríes que pasan por ellas. Es necesario empezar a generar espacios y jardines preciosos –como muchas ya vienen haciendo- no con el afán de capturarlos, sino de aprovechar cada uno de sus aleteos el tiempo que quieran estar.

Director de Capacitación de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG).