Llevar el banco hacia afuera: un deseo acerca del marco regulatorio de las fintech

La relación entre bancos y fintech muestra que los primeros se resisten a dar algo de su terreno y compartir el ecosistema financiero, y que los segundos no quieren tener regulación que puedan limitar su agilidad.

En muchos países del mundo (y en Argentina también) se piensan las cosas de manera opositora. Si decís que no te gusta un candidato presidencial es porque vas a votar al partido contrario; si no sos de Boca entonces sos de River; si decís que preferís lo salado entonces no te gusta lo dulce. Lo que se pierde de vista es la complementariedad de las cosas y cómo, a través de ella, se pueden enriquecer.