A dónde se dirige el servicio de correo y logística

En este marco, es importante remarcar que la logística domiciliaria o última milla reemplazó a la distribución tradicional, donde los clientes compran desde electrodomésticos, pasando por indumentaria, cosmética y bebidas, entre otros productos.

Por otro lado, la llegada del ecommerce -hace ya unos años- logró insertarse en la vida diaria de las personas. Para ello, fue clave impulsar medidas de seguridad y privacidad de la información con el objetivo de prevenir y evitar estafas.

Además, con la pandemia el comercio electrónico sumó cada vez más hogares tras vencer las resistencias de una franja etaria a brindar sus datos personales y de sus tarjetas de crédito. Aquí, el correo y la logística lograron paliar, en parte, las necesidades de los ciudadanos, que disponían del tiempo para organizar sus compras y las recibían en su domicilio.

Las ventas online son hoy uno de los grandes motores del correo y logística, ya que en algunos casos, este punto de venta iguala o supera al punto de venta físico. Es por ello que la capacitación constante de los equipos de trabajo es imprescindible para poder brindar un servicio ágil, seguro y de efectiva trazabilidad.

Actualmente, los perfiles más buscados son los de choferes y especialistas en IT, mientras que ya no se observa demanda de distribuidores domiciliarios debido a que la digitalización de la información logró que la correspondencia sea virtual y ya no se disponga de cartas para que distribuya el cartero que nos visitaba hace no tantos años.

De esta manera, las entregas hoy en día son paquetes entregados por choferes y las integraciones entre cliente-proveedor, APIs y actualizaciones de app son materia corriente para los departamentos de IT.

Es por ello que estos perfiles requieren necesariamente perfeccionamiento y capacitación para poder estar a la altura de las nuevas formas de comercio electrónico. Se perfecciona constantemente la trazabilidad, donde el cliente exige conocer en todo momento el grado de avance relacionado a su pedido.

También se requiere la optimización de la velocidad de respuesta de información que solicitan los destinatarios y estar on-line en todos los procesos de distribución, es decir, desde que el pedido es recepcionado, el fullfilment, la distribución y hasta la confirmación de la entrega al cliente.

En suma, la notoria transformación cultural que causó la universalización del uso de internet y los cambios de hábitos en las formas de comprar, impulsaron la actualización del correo tradicional, una industria que volvió a nacer y sin la cual no podrían desarrollarse las actividades comerciales de un país.

Gerente General MD Más Distribución - Grupo CETA