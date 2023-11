Los contadores reclaman que el alivio fiscal puede no ser tal para monotributistas

Como se recordará, entre las diversas medidas de alivio que dispuso el Gobierno para paliar la situación económica que afecta a los contribuyentes, se encuentra la Resolución General 5.421 (AFIP) que dispuso la suspensión de la exclusión sistémica y la no consideración de ciertos meses para aplicar la baja automática, en el caso de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (Monotributo)

Momento diferido

A raíz del dictado de dicha resolución es que la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), que reúne a los colegios de graduados de todo el país, envió una nota al administrador federal de AFIP, Carlos Castagneto, en la cual le señalan que la suspensión de la exclusión derivada de los controles sistémicos hasta el 31/12/23 y la no consideración de los meses de octubre a diciembre 2023 en la falta de pago de los 10 meses consecutivos que disparan la baja automática del Monotributo, pueden no ser suficiente. En particular respecto de la suspensión de la exclusión sistémica.